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亚洲 | 2016年 6月 29日 星期三 04:49 BJT

美国债市：公债价格持稳，因增长疑虑抵消股市反弹影响

* 英国公投结果公布后，美国公债需求源源不断
    * 预计季末需求将支撑较长期公债
    * 投资者看多美国公债的程度为2010年以来最高-摩根大通

    路透纽约6月28日 - 美国公债价格周二持稳，因对经济增长疲弱的担
忧抵消了全球股市反弹带动的释然情绪，股市在英国脱欧公投结果公布后
连续两日遭受重创。
    
    近几日全球股市惨遭抛售，投资者今日进场搜寻价格偏低的股票和其
它风险较大资产。英国公投结果公布后的头两个交易日，全球股市市值蒸
发了3万亿美元。
    
    分析师称，美股反弹1%，促使投资者早盘减持避险公债，但对低风险
公债的抛售持续的时间非常短暂。
    
    “尽管对英国脱欧后果的担忧减退，但很多公债收益率下跌的势头会
持续。经济增长的力道不够，”Prudential　Fixed Income首席投资策略
师Robert Tipp称。
    
    来自美国、德国、日本和英国的对较长期公债的兴趣也令这些国家公
债的收益率接近纪录低位或处于负区间。
    
    较短期美债收益率承压，因押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)可
能考虑降息，以缓和英国意外脱欧给美国经济带来的冲击。
    
    投资者称，债券投资组合季度末仓位调整也支撑了对美国公债的需求
。
    
    “资金流入将有利于包括美国公债和机构抵押贷款支持证券在内的美
元资产，”Columbia Threadneedle Investments投资组合经理Gene Tann
uzzo称。
    
    摩根大通周二发布的调查显示，看多较长期美债的投资者数量与看空
投资者的数量之差为2010年12月以来最大。
    
    未来数月，英国和欧洲领导人将就英国退欧进行磋商，不清楚美国企
业和消费者会受到何种影响。
    
    评级机构穆迪周二稍晚下调了英国12家银行和建筑资金融资合作社(B
uilding Societies)的评级展望，称因担心脱欧会影响其获利。
    
    脱欧令美国国内生产总值(GDP)增长否能大大加快存疑，今日公布的
数据显示，第一季美国经济增长年率放缓至1.1%。
    
    分析师称，前景的不确定性可能会维持对公债的需求。
    
    指标10年期公债 价格基本持平，收益率报1.461%，根据
路透数据，上周五该收益率触及接近四年低位的1.406%。 
    
    30年期公债 价格上涨4/32，收益率报2.274%，较周一尾
盘下跌0.6个基点。根据路透数据，该收益率比2015年1月触及的历史低位
高约5个基点。   
    
    -----------------------1912 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      100-4/256    0.6171      -0.02
    五年期公债      100-148/256    1.0062     -0.03
    10年期公债     101-120/256    1.4647     -0.05
    30年期公债     104-212/256    2.2763      0.08(完
)  
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    
    

 (编译 刘静；审校 母红)

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