美国债市：公债价格持稳，因增长疑虑抵消股市反弹影响

* 英国公投结果公布后，美国公债需求源源不断 * 预计季末需求将支撑较长期公债 * 投资者看多美国公债的程度为2010年以来最高-摩根大通 路透纽约6月28日 - 美国公债价格周二持稳，因对经济增长疲弱的担 忧抵消了全球股市反弹带动的释然情绪，股市在英国脱欧公投结果公布后 连续两日遭受重创。 近几日全球股市惨遭抛售，投资者今日进场搜寻价格偏低的股票和其 它风险较大资产。英国公投结果公布后的头两个交易日，全球股市市值蒸 发了3万亿美元。 分析师称，美股反弹1%，促使投资者早盘减持避险公债，但对低风险 公债的抛售持续的时间非常短暂。 “尽管对英国脱欧后果的担忧减退，但很多公债收益率下跌的势头会 持续。经济增长的力道不够，”Prudential Fixed Income首席投资策略 师Robert Tipp称。 来自美国、德国、日本和英国的对较长期公债的兴趣也令这些国家公 债的收益率接近纪录低位或处于负区间。 较短期美债收益率承压，因押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)可 能考虑降息，以缓和英国意外脱欧给美国经济带来的冲击。 投资者称，债券投资组合季度末仓位调整也支撑了对美国公债的需求 。 “资金流入将有利于包括美国公债和机构抵押贷款支持证券在内的美 元资产，”Columbia Threadneedle Investments投资组合经理Gene Tann uzzo称。 摩根大通周二发布的调查显示，看多较长期美债的投资者数量与看空 投资者的数量之差为2010年12月以来最大。 未来数月，英国和欧洲领导人将就英国退欧进行磋商，不清楚美国企 业和消费者会受到何种影响。 评级机构穆迪周二稍晚下调了英国12家银行和建筑资金融资合作社(B uilding Societies)的评级展望，称因担心脱欧会影响其获利。 脱欧令美国国内生产总值(GDP)增长否能大大加快存疑，今日公布的 数据显示，第一季美国经济增长年率放缓至1.1%。 分析师称，前景的不确定性可能会维持对公债的需求。 指标10年期公债 价格基本持平，收益率报1.461%，根据 路透数据，上周五该收益率触及接近四年低位的1.406%。 30年期公债 价格上涨4/32，收益率报2.274%，较周一尾 盘下跌0.6个基点。根据路透数据，该收益率比2015年1月触及的历史低位 高约5个基点。 -----------------------1912 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-4/256 0.6171 -0.02 五年期公债 100-148/256 1.0062 -0.03 10年期公债 101-120/256 1.4647 -0.05 30年期公债 104-212/256 2.2763 0.08(完 ) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)