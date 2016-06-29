美国债市：公债价格下跌，因股市进一步反弹

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
* 美国30年期公债收益率急跌至接近纪录低位，后尾盘拉升
* 现在有近12万亿美元的公债收益率为负-惠誉
* 季末需求限制较长期公债收益率升幅
* 英国退欧给美国经济增长带来风险-美联储鲍威尔
路透纽约6月29日 - 美国公债价格周三下跌，30年期公债收益率接近纪录低位，因股市和商品市场进一步反弹，投资者减持公债。在英国公投决定公布后，上述市场急挫。
标普500指数 连续第二日上涨，收复超过半数的之前两日跌幅，期间全球股市市值蒸发3万亿美元。
“市场继英国脱欧引发震荡后稍作休息，”Eaton Vance全球收益部门联合董事Eric Stein称。
指标10年期公债 价格下跌12/32，收益率报1.495%，上升3个基点。
分析师称，尽管周三公债价格小幅回落，但对美国公债和其它低风险政府公债的需求将会源源不断，受助于对全球增长放缓的担忧和押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)将保持利率不变。
美债对欧洲和日本投资者特别有吸引力，因为这些国家的公债的收益率为负。
惠誉评级周三称，英国脱欧公投结果引发的避险买盘使得截至周一，收益率为负的全球公债总量达到11.7万亿美元，较5月底的规模高出1.3万亿美元。
英国脱离欧盟可能带来的影响令部分投资者认为，美联储不会在2016年升息。
周二晚些时候，美联储鲍威尔称，英国脱欧令全球风险“偏向下行”，可能给美联储的展望带来新威胁。
周三发布的美国数据显示，经济在第一季放缓后没有太大改善。一份民间报告显示，5月成屋待完成销售下跌3.7%，跌幅大于预期。消费者支出连续第二个月上涨。
“从美联储官员发出的讯号来看，联储可能在很长时间内按兵不动，最早可能在2017年才行动，这排除了许多关于买入较长期公债的不确定性，”RBC Wealth Management美国固定收益主要策略师Craig Bishop称。
路透数据显示，对30年期公债的强劲需求盘初将收益率推至2.247%，距离1月30日触及的纪录低位2.221%仅差几个基点。
随着股市在尾盘加速上涨，30年期公债买兴消退。30年期公债收益率尾盘报2.307%，比周二尾盘高3个基点。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-254/256 0.6289 -0.03
五年期公债 100-102/256 1.043 -0.20
10年期公债 101-24/256 1.5053 -0.41
30年期公债 104-28/256 2.3088 -0.75(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
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