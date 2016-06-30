美国债市：公债价格变动不大，上半年表现亮丽

* 海外和季末买盘支撑美国公债

* 英国央行总裁卡尼追加刺激措施的言论一度提振公债价格

* 较长期公债今年迄今大涨逾16%－巴克莱

* 交易商未受令人鼓舞的美国就业和制造业数据影响

路透纽约6月30日 - 美国公债价格周四多数持稳，为今年上半年亮丽的表现划上句号。全球经济忧虑，以及欧洲和日本公债收益率为负值，扶助带动了对美国公债的需求。

自去年年底以来，美国公债总回报超过5%，为同期美股标普500指数 回报的近两倍。

“仍有许多不确定性可能压制经济成长。投资人认为经济成长不会大幅加速。”瑞信美国利率部门主管Praveen Korapaty表示。

分析师称，周四稍早，投资人减持避险公债，因全球股市再度反弹，在英国公布公投结果为退出欧盟后，全球股市大跌两日。

分析师指出，英国公投决定退欧令市场大跌眼镜，投资人愈发担心全球企业活动将进一步放缓。

周四，英国央行总裁卡尼表示，央行可能在夏季需要向经济挹注更多刺激措施。他的讲话拖累英债收益率挫至纪录低点，并一度提振美国公债价格反弹。

尽管周四的数据暗示美国就业和制造业仍有韧性，但投资人仍担心全球风险可能危及温和的美国经济扩张。

指标10年期公债 价格下跌1/32，收益率报1.482%，较周三尾盘上升0.6个基点。

受卡尼和圣路易斯联储总裁布拉德的讲话影响，短债收益率下滑2-4个基点，布拉德重申在可预见的未来可能仅需要升息一次。

30年期公债 跌10/32，收益率升1个基点，报2.295%。

美股主要股指连升第三日，标普500指数 收高1.36%。

分析师称，季末投资组合再平衡带动的公债买盘，以及海外需求持续帮助限制了美国公债价格的跌幅。目前约有总值达到12万亿美元的海外公债收益率为负值，这刺激了海外投资者对美债的需求。

根据巴克莱编撰的指数，截至周三，美国公债今年以来的回报为5.45%，20年或以上年期的公债回报达16.52%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-18/256 0.5895 -0.035

五年期公债 100-144/256 1.0093 -0.015

10年期公债 101-76/256 1.4832 0.007

30年期公债 104-100/256 2.296 0.015(完)

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