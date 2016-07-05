美国债市：10年期和30年期公债收益率创新低，因全球经济不确定性

* 10年期公债收益率触及1.357%的纪录低点

* 30年期公债收益率触及2.131%的纪录低点

* 英国公布刺激措施，因应退欧公投结果

* 预计美联储在明年底前都将维持利率不变

路透纽约7月5日 - 美国长期公债收益率周二跌至纪录新低，因全球投资人增持美债，以期能规避包括英国公投决定退欧带来的影响等全球经济威胁。

10年期公债 价格大涨，收益率大跌，该收益率是从美国抵押贷款到新兴市场债券等数以万亿美元计的各种信贷产品的全球指标参考利率。10年期美债收益率触及1.357%纪录低点，30年期公债 收益率也创下2.131%的纪录新低。

自6月23日英国退欧公投结果令市场震惊，投资人质疑欧盟是否能长期存在，且颠覆了美国联邦储备理事会(FED/美联储)会很快进一步升息的预期后，10年期和30年期美债收益率已遭重创。

“这是全球范围内的悲观情绪，”BMO Capital Markets 利率策略师Aaron Kohli表示，“对我们来说，收益率到了这些水准，显示在投资人的意识中，对全球经济成长的悲观看法更加根深蒂固了。”

英国央行周二表示，放低对银行的资本要求，由此可能额外释出1,500亿英镑用于放贷。该行一直在尽力抵消退欧公投结果对英国经济的冲击。

英国央行总裁卡尼表示，公投带来的风险已经“开始具体化”。

美国五年期 和七年期 收益率分别触及6月24日来最低的0.924%和1.176%。美国两年期公债 收益率也跌至6月27日来最低的0.550%。

“对投资人而言，目前的环境相当紧张，”Action Economics全球固定收益部门董事总经理Kim Rupert表示。英国退欧公投造成的冲击“只是给全球经济成长忧虑再添一笔。”她指出。

美国公债收益率再创新低对投资人和政策制定者而言都意味着形势突变。

就在六个月前，美联储才刚在近十年的时间内首次上调指标利率，多数投资人为美债收益率不断上升的环境作准备。但自美联储12月16日升息后，10年期公债收益率却已崩跌近一个百分点。

根据联邦基金利率期货数据，周二交易商预计美联储将维持利率不变直至明年年底。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-34/256 0.5576 -0.039

五年期公债 100-228/256 0.9416 -0.065

10年期公债 102-72/256 1.3767 -0.084

30年期公债 107-144/256 2.1552 -0.093(完)

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