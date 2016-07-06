美国债市：10年和30年期美债收益率小涨，因跌至纪录低位后遭遇获利回吐

中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
* 10年期美债收益率触及1.321%的纪录低位
* 30年期美债收益率触及2.098%的纪录低位
* 收益率受获利回吐和ISM服务业数据推动回升
路透纽约7月6日 - 美国指标和较长期公债收益率周三小幅收高，因出现获利回吐，此前收益率触及纪录低位，受英国近期公投决定脱离欧盟导致的全球增长放缓忧虑拖累。
分析师称，投资者寻求在美债避险，因担心全球增长放缓和预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)在2017年底前都将维持利率不变。美国公债收益率高于其它国家公债也推升需求。
指标10年期美债收益率 触及1.321%，30年期美债收益率 触及2.098%，均为纪录低位，七年期美债收益率 触及1.146%，为逾三年来最低水平。
“波动的速度之快非常令人震惊，”Piper Jaffray固定收益策略负责人Justin Hoogendoorn称。
两年期 、三年期 和五年期 美债收益率分别触及6月24日以来最低的0.538%、0.623%和0.900%。
继6月23日英国公投决定脱欧后，暂停交易的英国地产基金数量截至周三已经翻倍，达到六家，高达150亿英镑的资金被冻结，这是2008年金融危机以来的最大规模投资基金暂停交易。
“脱欧将令英国经济成长一定程度上放缓，也会给其它国家带来外溢效应，”瑞银美国利率策略师Matthias Rusinski称。
尽管大部分投资者为美国公债收益率上升的环境做好了准备，但指标和较长期公债收益率却跌至纪录低位。10年期美债收益率自去年12月16日美联储升息以来下跌了近一个百分点。
在下午交易中收益率脱离了盘中低位，分析师认为原因可能是获利回吐。美国30年期公债价格尾盘下跌4/32，收益率报2.144%，10年期公债尾盘价格跌3/32，收益率报1.378%。
数据显示美国6月服务业增速为七个月来最快，也帮助推动收益率离开盘中低点。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的6月货币政策会议记录显示，美联储政策制定者在6月会议上决定维持利率不变，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 100-20/256 0.5853 0.023
五年期公债 100-212/256 0.9544 0.016
10年期公债 102-76/256 1.3749 0.008
30年期公债 107-228/256 2.1409 0.003(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。