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债券 | 2016年 7月 7日 星期四 04:31 BJT

美国债市：10年和30年期美债收益率小涨，因跌至纪录低位后遭遇获利回吐

* 10年期美债收益率触及1.321%的纪录低位

* 30年期美债收益率触及2.098%的纪录低位

* 收益率受获利回吐和ISM服务业数据推动回升

路透纽约7月6日 - 美国指标和较长期公债收益率周三小幅收高，因出现获利回吐，此前收益率触及纪录低位，受英国近期公投决定脱离欧盟导致的全球增长放缓忧虑拖累。

分析师称，投资者寻求在美债避险，因担心全球增长放缓和预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)在2017年底前都将维持利率不变。美国公债收益率高于其它国家公债也推升需求。

指标10年期美债收益率 触及1.321%，30年期美债收益率 触及2.098%，均为纪录低位，七年期美债收益率 触及1.146%，为逾三年来最低水平。

“波动的速度之快非常令人震惊，”Piper Jaffray固定收益策略负责人Justin Hoogendoorn称。

两年期 、三年期 和五年期 美债收益率分别触及6月24日以来最低的0.538%、0.623%和0.900%。

继6月23日英国公投决定脱欧后，暂停交易的英国地产基金数量截至周三已经翻倍，达到六家，高达150亿英镑的资金被冻结，这是2008年金融危机以来的最大规模投资基金暂停交易。

“脱欧将令英国经济成长一定程度上放缓，也会给其它国家带来外溢效应，”瑞银美国利率策略师Matthias Rusinski称。

尽管大部分投资者为美国公债收益率上升的环境做好了准备，但指标和较长期公债收益率却跌至纪录低位。10年期美债收益率自去年12月16日美联储升息以来下跌了近一个百分点。

在下午交易中收益率脱离了盘中低位，分析师认为原因可能是获利回吐。美国30年期公债价格尾盘下跌4/32，收益率报2.144%，10年期公债尾盘价格跌3/32，收益率报1.378%。

数据显示美国6月服务业增速为七个月来最快，也帮助推动收益率离开盘中低点。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的6月货币政策会议记录显示，美联储政策制定者在6月会议上决定维持利率不变，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-20/256 0.5853 0.023

五年期公债 100-212/256 0.9544 0.016

10年期公债 102-76/256 1.3749 0.008

30年期公债 107-228/256 2.1409 0.003(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)

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