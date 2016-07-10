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债券 | 2016年 7月 11日 星期一 07:00 BJT

重温稿-美国债市：较短期公债收益率上涨，此前美国公布的就业数据强于预期

* 美国6月新增就业岗位28.7万个，高于预期
    * 数据发布后，美联储今年升息预期小幅上涨
    * 较短期公债收益率微涨，较长期公债收益率下跌
    * 全球增长疑虑将30年期公债收益率推至接近纪录低位
    * 10年期公债收益率连续七周下跌

    路透纽约7月8日 - 较短期美国公债收益率周五走高，此前发布的美
国就业数据意外强劲，略微提高了美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年
升息预期，但较长期公债收益率徘徊在接近纪录低位，因对全球增长的疑
虑犹在。
    
    美国劳工部称，6月非农就业岗位增加28.7万个，为去年10月以来最
大增幅，但平均时薪仅增加2美分，或0.1%。5月新增就业岗位被下修至1.
1万个，前值为3.8万个。 
    
    美债收益率曲线趋平，较短期收益率走高，因对升息更加敏感。就业
数据发布后，30年期公债 收益率一度短暂上涨，后急挫，受
部分源于6月23日英国公投决定脱离欧盟带来的全球经济增长疑虑拖累。
    
    “尽管美国国内经济积极乐观，但全球增长和通胀预期仍处于低位，
并有下行趋势，我认为这给长债带来强大支撑，”John Hancock Asset M
anagement美债交易负责人Mike Lorizio称。
    
    两年期公债收益率 尾盘升约两个基点，至0.613%，此前在
数据发布后触及两周高位的0.657%。三年期公债收益率 尾盘升
两个基点，报0.705%，盘中触及八日高位的0.759%。
    
    30年期公债公债 收益率尾盘下跌三个基点，报2.108%，
距离周三触及的纪录低位2.098%仅高一个基点，盘中收益率最多跌至2.10
2%。
    
    指标10年期公债 收益率尾盘下跌两个基点，报1.366%，
数据发布后一度触及1.442%。周三该收益率触及1.321%的纪录低位。
    
    根据CME Group的FedWatch，数据发布后，12月升息的机率从19%提高
至23%，但至少要到2018年后的升息机率才超过50%。
    
    就业数据“没能左右美联储的立场，”瑞士信贷美国利率主管Pravee
n Korapaty称。
    
    指标10年期公债收益率将连跌七周，30年期公债收益率将录得连续第
六周下跌，两年期公债收益率将录得七周来的首周上涨。
    
    -----------------------1902 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债   100-6/256    0.613     0.024
    五年期公债   100-212/256  0.954     -0.005
    10年期公债  102-96/256   1.3663    -0.021
    30年期公债  108-164/256  2.1084    -0.032(完)
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 刘静；审校 李军)

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