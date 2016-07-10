重温稿-美国债市：较短期公债收益率上涨，此前美国公布的就业数据强于预期

* 美国6月新增就业岗位28.7万个，高于预期 * 数据发布后，美联储今年升息预期小幅上涨 * 较短期公债收益率微涨，较长期公债收益率下跌 * 全球增长疑虑将30年期公债收益率推至接近纪录低位 * 10年期公债收益率连续七周下跌 路透纽约7月8日 - 较短期美国公债收益率周五走高，此前发布的美 国就业数据意外强劲，略微提高了美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年 升息预期，但较长期公债收益率徘徊在接近纪录低位，因对全球增长的疑 虑犹在。 美国劳工部称，6月非农就业岗位增加28.7万个，为去年10月以来最 大增幅，但平均时薪仅增加2美分，或0.1%。5月新增就业岗位被下修至1. 1万个，前值为3.8万个。 美债收益率曲线趋平，较短期收益率走高，因对升息更加敏感。就业 数据发布后，30年期公债 收益率一度短暂上涨，后急挫，受 部分源于6月23日英国公投决定脱离欧盟带来的全球经济增长疑虑拖累。 “尽管美国国内经济积极乐观，但全球增长和通胀预期仍处于低位， 并有下行趋势，我认为这给长债带来强大支撑，”John Hancock Asset M anagement美债交易负责人Mike Lorizio称。 两年期公债收益率 尾盘升约两个基点，至0.613%，此前在 数据发布后触及两周高位的0.657%。三年期公债收益率 尾盘升 两个基点，报0.705%，盘中触及八日高位的0.759%。 30年期公债公债 收益率尾盘下跌三个基点，报2.108%， 距离周三触及的纪录低位2.098%仅高一个基点，盘中收益率最多跌至2.10 2%。 指标10年期公债 收益率尾盘下跌两个基点，报1.366%， 数据发布后一度触及1.442%。周三该收益率触及1.321%的纪录低位。 根据CME Group的FedWatch，数据发布后，12月升息的机率从19%提高 至23%，但至少要到2018年后的升息机率才超过50%。 就业数据“没能左右美联储的立场，”瑞士信贷美国利率主管Pravee n Korapaty称。 指标10年期公债收益率将连跌七周，30年期公债收益率将录得连续第 六周下跌，两年期公债收益率将录得七周来的首周上涨。 -----------------------1902 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-6/256 0.613 0.024 五年期公债 100-212/256 0.954 -0.005 10年期公债 102-96/256 1.3663 -0.021 30年期公债 108-164/256 2.1084 -0.032(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)