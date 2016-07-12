美国债市：公债收益率上涨，因避险买盘消退且10年期公债标售需求疲弱

美国个股：通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划--消息
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
* 风险意愿升温，美债需求降低
* 200亿美元10年期公债标售需求为2009年来最弱
* 周三美国财政部将发售120亿美元30年期公债
路透纽约7月12日 - 美国公债收益率周二上涨，对日本将出台新刺激措施的预期提振股市，避险公债的需求降低，且美国财政部今日发售的10年期公债需求为七年最弱。
日本执政党周末在参议院选举赢得压倒性胜利后，首相安倍晋三下令推出新一轮财政支出刺激措施，因有更多迹象显示，企业界正因需求疲软而陷入困境，但他安倍并未透露刺激方案规模的细节。
支出增加的前景提振全球风险意愿，扶助带动美股创下新高。
“看来日本将推出大规模财政刺激方案，”CIBC美国公债交易部门主管Tom Tucci称，“部分不确定性消退，避险买盘撤离市场。”
公债收益率上涨仍不足以为财政部续发200亿美元10年期公债吸引许多买家，投标倍数为2009年3月来最低。
“今日的标售相当疲弱，交易商必须进场，冒比我认为他们所愿意承受的更大的风险，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。
此次一级市场交易商得标率为约38%，为2015年1月以来10年期公债标售最高。
由于公债收益率徘徊在历史低点附近，本周买家对买入美国公债犹豫不决。
指标10年期美国公债 价格下挫24/32，收益率报1.513%，高于周一尾盘的1.434%。
上周三，10年期美债收益率触及1.321%的纪录低点，因投资人担心全球经济成长放缓，英国退欧公投结果可能令成长放缓加速。
周一美国标售240亿美元三年期公债，投资人热情也不高，需求为2009年7月来最低。
周三美国财政部还将标售120亿美元30年期公债，为本周560亿美元附息公债供应的最后一笔。
最近30年期公债表现出众，因全球利率大跌，德国和日本等部分国家的公债收益率都降至负值，投资人买入较长存续期公债以图收益。
周一30年期美债收益率降至2.089%的纪录低点，周二回升至2.233%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-28/32 (-02/32) 0.685
五年期公债 100-06/32 (-09/32) 1.085
10年期公债 101-01/32 (-24/32) 1.513
30年期公债 105-26/32(-1-28/32) 2.233(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下