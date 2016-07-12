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亚洲 | 2016年 7月 13日 星期三 03:47 BJT

美国债市：公债收益率上涨，因避险买盘消退且10年期公债标售需求疲弱

* 风险意愿升温，美债需求降低

* 200亿美元10年期公债标售需求为2009年来最弱

* 周三美国财政部将发售120亿美元30年期公债

路透纽约7月12日 - 美国公债收益率周二上涨，对日本将出台新刺激措施的预期提振股市，避险公债的需求降低，且美国财政部今日发售的10年期公债需求为七年最弱。

日本执政党周末在参议院选举赢得压倒性胜利后，首相安倍晋三下令推出新一轮财政支出刺激措施，因有更多迹象显示，企业界正因需求疲软而陷入困境，但他安倍并未透露刺激方案规模的细节。

支出增加的前景提振全球风险意愿，扶助带动美股创下新高。

“看来日本将推出大规模财政刺激方案，”CIBC美国公债交易部门主管Tom Tucci称，“部分不确定性消退，避险买盘撤离市场。”

公债收益率上涨仍不足以为财政部续发200亿美元10年期公债吸引许多买家，投标倍数为2009年3月来最低。

“今日的标售相当疲弱，交易商必须进场，冒比我认为他们所愿意承受的更大的风险，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

此次一级市场交易商得标率为约38%，为2015年1月以来10年期公债标售最高。

由于公债收益率徘徊在历史低点附近，本周买家对买入美国公债犹豫不决。

指标10年期美国公债 价格下挫24/32，收益率报1.513%，高于周一尾盘的1.434%。

上周三，10年期美债收益率触及1.321%的纪录低点，因投资人担心全球经济成长放缓，英国退欧公投结果可能令成长放缓加速。

周一美国标售240亿美元三年期公债，投资人热情也不高，需求为2009年7月来最低。

周三美国财政部还将标售120亿美元30年期公债，为本周560亿美元附息公债供应的最后一笔。

最近30年期公债表现出众，因全球利率大跌，德国和日本等部分国家的公债收益率都降至负值，投资人买入较长存续期公债以图收益。

周一30年期美债收益率降至2.089%的纪录低点，周二回升至2.233%。

-----------------------1900 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (-02/32) 0.685

五年期公债 100-06/32 (-09/32) 1.085

10年期公债 101-01/32 (-24/32) 1.513

30年期公债 105-26/32(-1-28/32) 2.233(完)

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