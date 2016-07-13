美国债市：公债价格上涨，因收益率上升吸引买家入场

* 债市遭抛售后收益率走高吸引买家入场

* 财政部标售120亿美元30年期公债，得标利率创历史最低

* 非直接投标者买入30年期公债占比创纪录新高

路透纽约7月13日 - 美国公债价格周三上涨，此前曾连续两日遭抛售，令收益率升至足以吸引买家入场的水准，美国政府标售较长期公债获得强劲需求也扶助价格走高。

公债本周下跌，受风险胃纳急升带动，因预计日本将出台新的刺激举措，帮助美股创下纪录高位，减少了对避险公债的需求。

收益率上涨在周三吸引了更多投资者的兴趣，尽管收益率仍处于纪录低位。

“我们继续看到海外买家在公债价格回落后买入，”D.A. Davidson固定收益交易副总裁Mary Ann Hurley称。

指标10年期公债 价格收高14/32，收益率报1.468%，低于周二的1.513%。

该收益率上周三触及1.321%的纪录低位，因担心英国决定脱欧将加速全球经济增长放缓。

对美国财政部标售的120亿美元30年期公债再次表现出强劲需求，这是本周总计560亿美元发债计划中的最后一批。

今日标售得标利率为2.172%，创30年期公债标售的历史最低水平。包括基金经理和部分央行在内的间接投标得标率为68.5%，占比达到历史最高水平。

30年期公债最近表现出众，因投资者在全球利率急跌，德国和日本利率为负的情况下，寻求较长期公债带来的收益。

周三标售的240亿美元三年期公债和200亿美元10年期公债需求创2009年以来最低。

对三年期公债的需求可能受到美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在12月会议上升息的预期打击，此前发布的6月就业报告好于预期，表明美国经济状况仍强劲。

“美国经济前景实际上非常好，如果是这样的话，美联储讨论再度升息只是时间问题。”Wells Fargo Fund Management首席固定收益策略师Jim Kochan表示。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，自5月中到6月底，美国经济继续扩张，但鲜有迹象显示，通胀短期内将会急升。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+ 1/32) 0.669

五年期公债 100-11/32 (+ 4/32) 1.055

10年期公债 101-14/32 (+14/32) 1.468

30年期公债 107-2/32 (+1-9/32) 2.177(完)

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