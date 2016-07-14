重发-美国债市：公债收益率上涨，因英国央行维持利率不变和美国通胀攀升

(在标题中补充“公债”二字。)

* 英国央行意外决定不降息

* 美国数据显示，通胀加速上涨，劳动力市场改善

* 市场关注将于周五发布的消费者价格和零售销售数据

路透纽约7月14日 - 美国公债价格周四走软，此前英国央行维持利率不变，令原本预计央行将进行逾七年来首次降息的投资者大感意外，美国数据显示，通胀上升。

全球央行采取更多刺激举措的预期过去一周改善了风险意愿，帮助推动美股升至纪录高位。

这减少了对避险美债的需求，尽管较长期公债仍从全球收益率下降，德国和日本收益率为负中受益。

“对英国没有降息有一些失望，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)公债交易主管Charles Comiskey称。

指标10年期公债 价格下跌19/32，收益率报1.532%，高于周三尾盘的1.467%。

美国经济前景改善，提高了美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年晚些时候可能升息的预期，令收益率继续维持在纪录低位附近很难站得住脚。

周四发布的美国数据显示，美国6月生产者价格录得一年来最大涨幅，上周初请失业金人数意外下降，低于预期。

市场关注的下一批经济数据是将于周五发布的消费者价格和零售销售数据。

近期上涨后出现的一些获利了结卖盘周四也重压公债价格，市场继续消化本周标售的560亿美元新债供应。

“在所有标售完成后，市场多少进行了些重新定价，”Comiskey称。

市场周四还受到有关日本是否会采取新的刺激举措以摆脱通缩的臆测打击。

彭博报道称，联储前主席贝南克在与日本首相安倍的一主要顾问会晤时，建议日本政府向日本央行出售永续债券。

直接参与制定政策的政府和央行官员告诉路透称，短期内不可能采取这个计划。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (-01/32) 0.677

五年期公债 100-05/32 (-06/32) 1.093

10年期公债 100-27/32 (-19/32) 1.532

30年期公债 105-13/32(-1-22/32) 2.251(完)

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