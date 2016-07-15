美国债市：公债收益率攀升，因强劲的美国数据提升联储升息预期

* 经济数据改善，使年内升息再度成为可能
* 6月消费者物价和零售销售增长
* 工业生产改善
路透纽约7月15日 - 美国公债收益率周五攀升，因经济数据改善，令对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍后可能再度升息的预期升温。
本月稍早出炉的强于预期的就业报告重燃今年可能升息的臆测。5月就业岗位增长骤降，曾浇灭了年内升息的预期。
周五公布的消费者物价、零售销售和工业生产等数据改善，扶助提振年内升息的预期。
“过去一周左右的时间里，公布了一系列范围广泛的强于预期的数据，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)的美国公债交易部主管Dan Mulholland表示，“这重压公债市场，因避险交易消退。”
指标10年期公债价格 收跌19/32，收益率从周四的1.53%上扬至1.59%。
10年期公债收益率上周触及纪录低位1.321%，因担忧全球成长放缓，英国公投决定退欧导致上述忧虑加剧。
美联储将会升息的可能性加重了部分投资者的不安情绪，他们认为，公债市场目前未消化升息的可能性，公债收益率仍保持在纪录低位附近。
“鉴于数据的表现，收益率可能仍太低，”Mulholland说。
美国劳工部称，消费者物价指数(CPI)6月上扬0.2%，与5月增幅一致。
通胀低于目标是联储一直按兵不动的主要原因之一。
不过，CPI中的一些组成部分表现疲弱，服装价格回落0.4%，二手车和卡车价格急跌1.1%，新车价格下滑0.2%。
“今日的数据表现不错，但并非没有瑕疵，”BMO Capital Markets的利率策略师Aaron Kohli表示。
美国商务部表示，6月零售销售连续第三个月增长，增幅为0.6%，同比增长2.7%。5月增幅被下修至0.2%。
美联储公布，6月美国工业生产增幅超预期，因汽车制造和公用事业产出强劲增长。
美国5月企业库存增长超预期，但库存投资可能重压第二季经济成长。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 (-02/32) 0.706
五年期公债 99-29/32 (-08/32) 1.145
10年期公债 100-09/32 (-19/32) 1.594
30年期公债 104-08/32(-1-06/32) 2.302(完)
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(编译 母红; 审校 李军)