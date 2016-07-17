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债券 | 2016年 7月 18日 星期一 07:00 BJT

重温稿-美国债市：公债收益率攀升，因强劲的美国数据提升联储升息预期

(重温稿)
    * 经济数据改善，使年内升息再度成为可能
    * 6月消费者物价和零售销售增长
    * 工业生产改善

    路透纽约7月15日 - 美国公债收益率周五攀升，因经济数据改善，令
对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍后可能再度升息的预期升温。
    
    本月稍早出炉的强于预期的就业报告重燃今年可能升息的臆测。5月
就业岗位增长骤降，曾浇灭了年内升息的预期。
    
    周五公布的消费者物价、零售销售和工业生产等数据改善，扶助提振
年内升息的预期。
    
   “过去一周左右的时间里，公布了一系列范围广泛的强于预期的数据
，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)的美国公债交易部主管Dan Mul
holland表示，“这重压公债市场，因避险交易消退。”
    
    指标10年期公债价格 收跌19/32，收益率从周四的1.53%
上扬至1.59%。
    
    10年期公债收益率上周触及纪录低位1.321%，因担忧全球成长放缓，
英国公投决定退欧导致上述忧虑加剧。
    
    美联储将会升息的可能性加重了部分投资者的不安情绪，他们认为，
公债市场目前未消化升息的可能性，公债收益率仍保持在纪录低位附近。
    
    “鉴于数据的表现，收益率可能仍太低，”Mulholland说。

    美国劳工部称，消费者物价指数(CPI)6月上扬0.2%，与5月增幅一致
。
    
    通胀低于目标是联储一直按兵不动的主要原因之一。
   
    不过，CPI中的一些组成部分表现疲弱，服装价格回落0.4%，二手车
和卡车价格急跌1.1%，新车价格下滑0.2%。
    
    “今日的数据表现不错，但并非没有瑕疵，”BMO Capital Markets
的利率策略师Aaron Kohli表示。
    
    美国商务部表示，6月零售销售连续第三个月增长，增幅为0.6%，同
比增长2.7%。5月增幅被下修至0.2%。
    
    美联储公布，6月美国工业生产增幅超预期，因汽车制造和公用事业
产出强劲增长。
    
    美国5月企业库存增长超预期，但库存投资可能重压第二季经济成长
。 
    
       -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-27/32   (-02/32)     0.706
    五年期公债      99-29/32   (-08/32)     1.145
    10年期公债     100-09/32  (-19/32)     1.594
    30年期公债     104-08/32(-1-06/32)     2.302(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 母红; 审校 李军)

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