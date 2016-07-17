重温稿-美国债市：公债收益率攀升，因强劲的美国数据提升联储升息预期

(重温稿) * 经济数据改善，使年内升息再度成为可能 * 6月消费者物价和零售销售增长 * 工业生产改善 路透纽约7月15日 - 美国公债收益率周五攀升，因经济数据改善，令 对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍后可能再度升息的预期升温。 本月稍早出炉的强于预期的就业报告重燃今年可能升息的臆测。5月 就业岗位增长骤降，曾浇灭了年内升息的预期。 周五公布的消费者物价、零售销售和工业生产等数据改善，扶助提振 年内升息的预期。 “过去一周左右的时间里，公布了一系列范围广泛的强于预期的数据 ，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)的美国公债交易部主管Dan Mul holland表示，“这重压公债市场，因避险交易消退。” 指标10年期公债价格 收跌19/32，收益率从周四的1.53% 上扬至1.59%。 10年期公债收益率上周触及纪录低位1.321%，因担忧全球成长放缓， 英国公投决定退欧导致上述忧虑加剧。 美联储将会升息的可能性加重了部分投资者的不安情绪，他们认为， 公债市场目前未消化升息的可能性，公债收益率仍保持在纪录低位附近。 “鉴于数据的表现，收益率可能仍太低，”Mulholland说。 美国劳工部称，消费者物价指数(CPI)6月上扬0.2%，与5月增幅一致 。 通胀低于目标是联储一直按兵不动的主要原因之一。 不过，CPI中的一些组成部分表现疲弱，服装价格回落0.4%，二手车 和卡车价格急跌1.1%，新车价格下滑0.2%。 “今日的数据表现不错，但并非没有瑕疵，”BMO Capital Markets 的利率策略师Aaron Kohli表示。 美国商务部表示，6月零售销售连续第三个月增长，增幅为0.6%，同 比增长2.7%。5月增幅被下修至0.2%。 美联储公布，6月美国工业生产增幅超预期，因汽车制造和公用事业 产出强劲增长。 美国5月企业库存增长超预期，但库存投资可能重压第二季经济成长 。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-27/32 (-02/32) 0.706 五年期公债 99-29/32 (-08/32) 1.145 10年期公债 100-09/32 (-19/32) 1.594 30年期公债 104-08/32(-1-06/32) 2.302(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)