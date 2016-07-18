美国债市：公债收益率收盘变动不大，盘中因土耳其平息政变而触及四周高位

* 美国房屋建筑商指数下滑，但公债收益率从低点反弹 * 美国三个月和六个月国库券标售获强劲需求 路透纽约7月18日 - 美国公债收益率周一收盘变动不大，此前触及四 周高位，因股市小幅反弹，且在上周五土耳其政变造成不确定性期间买入 公债的投资人缩减仓位。 在过去数周，美国10年期和30年期公债收益率均创纪录低点，受全球 经济成长前景不确定性和地缘政治事件重创金融市场带动。 土耳其周日扩大对军事政变支持者的镇压，军队和司法系统中被捕的 人数达到6,000人，政府表示，国家和经济都得到控制。 而在上周法国尼斯刚发生客车袭击事件，另外6月底英国公投结果为退出 欧盟，震惊市场。 “地缘政治风险令投资人保持观望，等待和关注全球局势，”Action Economics全球固定收益部门董事总经理Kim Rupert表示。 “鉴于10年期美债和30年期美债收益率均触及纪录低点，难以想象美 国公债还能得到足够需求。”她还指出。 不过分析师周一表示，美国公债收益率的前景仍偏向下滑。他们指出 ，相比日本和德国公债负值收益率，美国长债给投资人带来相对较高的回 报。 尾盘，指标10年期公债 收益率报1.581%，略低于上周五 尾盘的1.594%，盘中稍早，该收益率升至6月24日英国退欧公投翌日以来 最高水准1.604%。 30年期公债 收益率报2.294%，低于上周五尾盘的2.302% ，稍早触及三周高位2.323%。 美国两年期公债收益率报0.689%，略低于上周五尾盘的0.706%。 周一美国公布的数据显示，7月房屋建筑商信心降一点，至59，符合 预期。 不过在数据公布后，公债收益率脱离日低。 受一波地缘政治事件带动，美国财政部今日发售370亿美元三个月国 库券和320亿美元六个月国库券都获得了很好的需求，三个月国库券投标 倍数为3.21，高于上周的2.98，六个月国库券投标规模达到1,044亿美元 。 -----------------------2034 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-224/256 0.6897 -0.016 五年期公债 99-248/256 1.1315 -0.013 10年期公债 100-96/256 1.5835 -0.010 30年期公债 104-96/256 2.2965 -0.006( 完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)