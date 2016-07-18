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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 05:19 BJT

美国债市：公债收益率收盘变动不大，盘中因土耳其平息政变而触及四周高位

* 美国房屋建筑商指数下滑，但公债收益率从低点反弹
    * 美国三个月和六个月国库券标售获强劲需求

    路透纽约7月18日 - 美国公债收益率周一收盘变动不大，此前触及四
周高位，因股市小幅反弹，且在上周五土耳其政变造成不确定性期间买入
公债的投资人缩减仓位。
    
    在过去数周，美国10年期和30年期公债收益率均创纪录低点，受全球
经济成长前景不确定性和地缘政治事件重创金融市场带动。
    
    土耳其周日扩大对军事政变支持者的镇压，军队和司法系统中被捕的
人数达到6,000人，政府表示，国家和经济都得到控制。 
而在上周法国尼斯刚发生客车袭击事件，另外6月底英国公投结果为退出
欧盟，震惊市场。
    
    “地缘政治风险令投资人保持观望，等待和关注全球局势，”Action
 Economics全球固定收益部门董事总经理Kim Rupert表示。
    
    “鉴于10年期美债和30年期美债收益率均触及纪录低点，难以想象美
国公债还能得到足够需求。”她还指出。
    
    不过分析师周一表示，美国公债收益率的前景仍偏向下滑。他们指出
，相比日本和德国公债负值收益率，美国长债给投资人带来相对较高的回
报。
    
    尾盘，指标10年期公债 收益率报1.581%，略低于上周五
尾盘的1.594%，盘中稍早，该收益率升至6月24日英国退欧公投翌日以来
最高水准1.604%。
    
    30年期公债 收益率报2.294%，低于上周五尾盘的2.302%
，稍早触及三周高位2.323%。
    
    美国两年期公债收益率报0.689%，略低于上周五尾盘的0.706%。
    
    周一美国公布的数据显示，7月房屋建筑商信心降一点，至59，符合
预期。
    
    不过在数据公布后，公债收益率脱离日低。
    
    受一波地缘政治事件带动，美国财政部今日发售370亿美元三个月国
库券和320亿美元六个月国库券都获得了很好的需求，三个月国库券投标
倍数为3.21，高于上周的2.98，六个月国库券投标规模达到1,044亿美元
。
    
        
       -----------------------2034 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-224/256   0.6897       -0.016
    五年期公债      99-248/256   1.1315       -0.013
    10年期公债     100-96/256   1.5835       -0.010
    30年期公债     104-96/256   2.2965       -0.006(
完)  
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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