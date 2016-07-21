美国债市：公债收益率从数周高位回落，因美股下滑

* 美国公债收益率跟随美股跌势

* 巴西逮捕预谋奥运恐怖袭击的嫌疑人，厌恶风险情绪升温

路透纽约7月21日 - 美国长期公债收益率周四从数周高位回落，跟随美股跌势，因科技巨擘英特尔公布令人失望的业绩，且巴西拘捕预谋奥运恐怖袭击嫌疑人的消息带动厌恶风险情绪重返市场。

美国10年期公债收益率从今日稍早触及的四周高位回落，而30年期公债收益率也从三周高位回软。短债收益率也下滑。

“公债收益率下滑是受股市影响，”Action Economics全球固定收益部门董事总经理Kim Rupert表示，“道琼工业指数终于结束了强劲的升势。”

有消息称，巴西周四拘捕10人，怀疑隶属一支持伊斯兰国的组织，他们策划在里约热内卢下月奥运期间实施恐怖袭击，美国公债也因此吸引买盘。

“巴西的拘捕行动肯定令投资人不安，”Rupert称。

在尾盘交易中，指标10年期公债 价格升5/32，收益率报1.561%，低于周三尾盘的1.580%。盘中稍早，该收益率触及6月24日来最高的1.628%。

美国30年期 价格持平，收益率报2.296%，盘中稍早触及三周高位2.360%。

美国两年期公债 价格升1/32，收益率报0.685%，周三尾盘报0.714%，今日盘中该收益率高见四周最高的0.731%。

美国今日公布的经济数据普遍强劲，盘中稍早提振美债收益率全线走强。

周四美国公布的数据显示，截至7月16日该周经季节调整初请失业金人数降至三个月最低的25.3万人。不过大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩，但细节显示新订单和就业扩张。

自6月非农就业报告发布以来，美国公布的经济数据整体保持强劲，将美债收益率从英国退欧公投后触及的低点拉回。

“经济数据显示，美国经济仍有望以与趋势一致，或略高于趋势的水准成长，”Center Asset Management固定收益部门投资主管Kirk Barneby表示，“基本面给升息提供了依据。”

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货周四尾盘的走势暗示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年至少升息一次的几率超过50%，几周前还不到20%。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 99-226/256 0.6859 -0.028

五年期公债 100-30/256 1.1005 -0.038

10年期公债 100-140/256 1.5646 -0.015

30年期公债 104-72/256 2.3007 0.005 (完)

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