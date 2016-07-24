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债券 | 2016年 7月 25日 星期一 07:00 BJT

重温稿-美国债市：长债收益率下滑，市场为下周美联储和日本央行会议作准备

* 联邦基金利率期货走势显示美联储12月收紧政策的机率为48%
    * 市场为下周美联储和日本央行会议作准备

    路透纽约7月22日 - 美国长期公债收益率周五下滑，交投震荡。不过过去几周美国公布的经济数据普遍稳
健，支撑今年美国至少将升息一次的预期，公债收益率后市仍看涨。
    
    在两周前美国公布强劲的非农就业报告后，美国10年期公债收益率已经大涨超过20个基点，而美国两年期
公债收益率也升了近10个基点。分析师表示，涨幅虽不算很大，但却显示出美国经济正朝着正确的方向前进。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)计划在下周举行货币政策会议，预计将维持利率不变。分析师称，美联
储制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)可能在会后的声明中采取鹰派基调。
    
    “因美国数据增强，对美国经济的一些悲观预期已经消除，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表
示。
    
    “在美联储会议前，投资人将保持谨慎。但因美国数据转强，对美联储声明基调可能略为乐观会有一些预
期。”
    
    根据CME Group的FedWatch，周五联邦基金利率期货走势显示，市场消化美联储在12月会议上升息的机率
为48%，略高于周四尾盘的47%。几周前还不到20%。
    
    德国慕尼黑周五发生暴力枪击事件，造成多人伤亡，带动了对美国长债的一些买盘。
    
    目前还没有组织宣称对该事件负责，但伊斯兰国支持者在社交媒体上庆祝。最近全球暴力事件不断，巩固
了投资人所持的美债将保持吸引力的观点，尽管美债收益率不高。
        
    在尾盘交易中，指标10年期公债 价格跌1/32，收益率报1.568%，高于周四尾盘的1.565%。周
四该收益率触及6月24日来最高的1.628%。
        
    美国30年期 价格升12    /32，收益率报2.283%，周四尾盘报2.301%。
    
    美国两年期公债 价格跌1/32，收益率报0.706%，周四尾盘报0.69%。
    
    美国将在两周后公布7月非农就业报告，分析师预计又会是一个强劲的数据。
    
    “如果再来一个强劲的就业数据，美联储就需要认真考虑是否要在9月加息了。”Williams Capital固定
收益销售和交易部门主管David Coard表示。
        
    -----------------------2007 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-216/256   0.7065       0.016
    五年期公债      100-8/256    1.1184       0.016
    10年期公债     100-136/256  1.5663       0.001
    30年期公债    104-184/256  2.2809       -0.020(完)  
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李军; 审校 母红)

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