重温稿-美国债市：长债收益率下滑，市场为下周美联储和日本央行会议作准备

* 联邦基金利率期货走势显示美联储12月收紧政策的机率为48% * 市场为下周美联储和日本央行会议作准备 路透纽约7月22日 - 美国长期公债收益率周五下滑，交投震荡。不过过去几周美国公布的经济数据普遍稳 健，支撑今年美国至少将升息一次的预期，公债收益率后市仍看涨。 在两周前美国公布强劲的非农就业报告后，美国10年期公债收益率已经大涨超过20个基点，而美国两年期 公债收益率也升了近10个基点。分析师表示，涨幅虽不算很大，但却显示出美国经济正朝着正确的方向前进。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)计划在下周举行货币政策会议，预计将维持利率不变。分析师称，美联 储制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)可能在会后的声明中采取鹰派基调。 “因美国数据增强，对美国经济的一些悲观预期已经消除，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表 示。 “在美联储会议前，投资人将保持谨慎。但因美国数据转强，对美联储声明基调可能略为乐观会有一些预 期。” 根据CME Group的FedWatch，周五联邦基金利率期货走势显示，市场消化美联储在12月会议上升息的机率 为48%，略高于周四尾盘的47%。几周前还不到20%。 德国慕尼黑周五发生暴力枪击事件，造成多人伤亡，带动了对美国长债的一些买盘。 目前还没有组织宣称对该事件负责，但伊斯兰国支持者在社交媒体上庆祝。最近全球暴力事件不断，巩固 了投资人所持的美债将保持吸引力的观点，尽管美债收益率不高。 在尾盘交易中，指标10年期公债 价格跌1/32，收益率报1.568%，高于周四尾盘的1.565%。周 四该收益率触及6月24日来最高的1.628%。 美国30年期 价格升12 /32，收益率报2.283%，周四尾盘报2.301%。 美国两年期公债 价格跌1/32，收益率报0.706%，周四尾盘报0.69%。 美国将在两周后公布7月非农就业报告，分析师预计又会是一个强劲的数据。 “如果再来一个强劲的就业数据，美联储就需要认真考虑是否要在9月加息了。”Williams Capital固定 收益销售和交易部门主管David Coard表示。 -----------------------2007 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-216/256 0.7065 0.016 五年期公债 100-8/256 1.1184 0.016 10年期公债 100-136/256 1.5663 0.001 30年期公债 104-184/256 2.2809 -0.020(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)