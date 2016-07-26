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债券 | 2016年 7月 27日 星期三 04:21 BJT

美国债市：短期公债收益率持坚，关注美联储货币政策会议结果

* 两年期公债收益率触及英国退欧公投后高位，投资人对美联储升息
前景感到不安
    * 花旗美国经济数据惊喜指数升至21个月最高
    * 今日五年期公债标售投标倍数为七年最低
    * 美股下滑和油价走软支撑较长期公债收益率

    路透纽约7月26日 - 美国短期公债收益率周二持坚，两年期公债收益
率在逾四周高位附近徘徊，美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始为期两
日的货币政策会议，预计或会带来可能升息时机的线索。
    
    在美国标售340亿美元五年期公债，投标倍数为七年最低后，中短期
公债收益率触及日高。
    
    不过较长期公债收益率下滑，因美股和油价下滑刺激避险需求。
    
    较短期公债表现不及较长期公债，因迹象显示美国经济持续扩张，投
资人对是否美联储会在年底前考虑升息感到不安。
    
    “如果美联储认为情势改善，你可能现在就有麻烦，”道明证券利率
策略师Gennadiy Goldberg表示。
    
    有迹象显示美国楼市和就业市场具有韧性，对英国公投退欧及其对美
国经济构成拖累的担忧消退。
    
    在周二美国公布的新屋销售和消费者信心指数数据优于预期后，花旗
研究团队的美国经济数据惊喜指标升至逾21个月最高。
    
    不过，交易商仍预计美联储周三将宣布维持利率在0.25-0.50%不变，
因全球风险和美国制造业疲弱。
    
    CME Group的FedWatch程序显示，利率期货走势暗示交易商认为年底
前美国升息的机率为48%，周一为52%，一周前为45%。
    
    美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三1800GMT发布货币政策声
明。
    
    指标10年期美债 收益率跌1个基点，报1.565%，30年期公
债 收益率跌约0.5个基点，报2.283%。
   
    对交易商对美联储政策看法较为敏感的两年期美国公债 收
益率变动不大，报0.762%，稍早触及0.778%的英国退欧公投以来最高。
    
    美债收益率一度跟随欧债收益率跌势，欧洲央行购债计划令欧债收益
率困于负值区域。
    
    美股道琼工业指数和标普500指数盘中多数时间下滑。
    
    美国原油期货收低0.5%，报每桶42.92美元，稍早因供应过剩忧虑一
度跌至4月来最低。
        
        -----------------------1920 GMT-------------------------
 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-250/256   0.7618       -0.001
    五年期公债      99-240/256   1.138        0.000
    10年期公债     100-144/256  1.5628       -0.010
    30年期公债   　104-184/256  2.2808       -0.008(
完)
　　

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