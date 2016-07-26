美国债市：短期公债收益率持坚，关注美联储货币政策会议结果

* 两年期公债收益率触及英国退欧公投后高位，投资人对美联储升息 前景感到不安 * 花旗美国经济数据惊喜指数升至21个月最高 * 今日五年期公债标售投标倍数为七年最低 * 美股下滑和油价走软支撑较长期公债收益率 路透纽约7月26日 - 美国短期公债收益率周二持坚，两年期公债收益 率在逾四周高位附近徘徊，美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始为期两 日的货币政策会议，预计或会带来可能升息时机的线索。 在美国标售340亿美元五年期公债，投标倍数为七年最低后，中短期 公债收益率触及日高。 不过较长期公债收益率下滑，因美股和油价下滑刺激避险需求。 较短期公债表现不及较长期公债，因迹象显示美国经济持续扩张，投 资人对是否美联储会在年底前考虑升息感到不安。 “如果美联储认为情势改善，你可能现在就有麻烦，”道明证券利率 策略师Gennadiy Goldberg表示。 有迹象显示美国楼市和就业市场具有韧性，对英国公投退欧及其对美 国经济构成拖累的担忧消退。 在周二美国公布的新屋销售和消费者信心指数数据优于预期后，花旗 研究团队的美国经济数据惊喜指标升至逾21个月最高。 不过，交易商仍预计美联储周三将宣布维持利率在0.25-0.50%不变， 因全球风险和美国制造业疲弱。 CME Group的FedWatch程序显示，利率期货走势暗示交易商认为年底 前美国升息的机率为48%，周一为52%，一周前为45%。 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三1800GMT发布货币政策声 明。 指标10年期美债 收益率跌1个基点，报1.565%，30年期公 债 收益率跌约0.5个基点，报2.283%。 对交易商对美联储政策看法较为敏感的两年期美国公债 收 益率变动不大，报0.762%，稍早触及0.778%的英国退欧公投以来最高。 美债收益率一度跟随欧债收益率跌势，欧洲央行购债计划令欧债收益 率困于负值区域。 美股道琼工业指数和标普500指数盘中多数时间下滑。 美国原油期货收低0.5%，报每桶42.92美元，稍早因供应过剩忧虑一 度跌至4月来最低。 -----------------------1920 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-250/256 0.7618 -0.001 五年期公债 99-240/256 1.138 0.000 10年期公债 100-144/256 1.5628 -0.010 30年期公债 104-184/256 2.2808 -0.008( 完)