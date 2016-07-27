美国债市：公债价格上扬，因美联储维持利率不变

* 美联储维持利率不变，预计美国经济前景短期风险减弱

* 较长期公债收益率跌至一周半低位

* 耐久财数据疲弱，支撑美联储维持利率不变观点

* 日本首相安倍晋三的刺激计划增加了对日本央行将采取行动的押注

路透纽约7月27日 - 美国公债价格周三上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一如预期维持利率不变，没有暗示其将急于升息，尽管承认美国经济前景短期风险减弱。

美联储的最新政策声明促使交易员相比较短期公债而言，更青睐较长期公债，收益率曲线走势趋平。

对10年期和30年期公债看多押注增加，使得它们的收益率触及一周半低位，根据Tradeweb，较短期和较长期公债收益率差一度缩至2015年3月以来最窄。

“经济前景面临的短期风险减弱，”联邦公开市场委员会(FOMC)在结束为期两天的会议后发表的声明中称。

FOMC对劳动力市场和消费者支出的表现感到满意，目前为止英国上月公投意外退欧对美国经济造成的即时影响不大，但决策者担心企业支出疲弱，通胀率仍低于联储2%目标。

“他们处于风险管理模式，”Western Asset Management投资组合经理Dennis McNamara称，他还补充道，美联储不太可能在9月升息。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易员预计9月20-21日FOMC会议上升息的可能性为18%，最新声明发表前为21%，周二为20%。

在最新的联储声明发布前，美国公布6月耐久财订单骤降4%，降幅大于预期，重燃对国内制造业的担忧。

支撑美国公债收益率下降的另外一个因素是，日本央行预计将推出更多刺激措施，此前日本首相安倍晋三意外推出金额多达2,650亿美元的大规模刺激举措，意在提振日本疲弱的经济增长。

两年期公债收益率 下跌3个基点至0.734%，周二触及英国6月23日公投脱欧以来最高的0.778%，该收益率对交易商对联储政策的观点最为敏感。

指标10年期公债收益率 价格尾盘升12/32，收益率报1.520%，较周二尾盘降4个基点，30年期公债 价格升1-1/32，收益率为2.234%，下跌近5个基点。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 100-8/256 0.7342 -0.028

五年期公债 100-26/256 1.104 -0.051

10年期公债 100-248/256 1.5181 -0.043