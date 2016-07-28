美国债市：公债价格持平，因有关日本央行的报道抵消疲弱数据影响

* 疲弱数据发布后，较长期公债收益率触及两周低点

* 美国七年期公债标售需求温和

* 报道称日本央行可能扩大刺激措施，之后对美债的买盘减弱

路透纽约7月28日 - 美国公债价格周四基本持平，较长期公债收益率跌至两周低位，因日本央行可能采取更多刺激举措的预期抵消了疲弱的商品贸易和初请失业金人数数据的影响。

略微令人失望的数据支撑了美国经济没有强劲到令美国联邦储备理事会(FED/美联储)最早年底前升息的观点。周三，美联储维持利率不变。

美国利率将保持稳定的预期重燃了对美国公债的一些兴趣，财政部标售280亿美元七年期公债获温和需求，但仍较本周稍早标售的两年期和五年期公债需求强劲。

公债买盘减弱，因路透报道称，迫于政府压力，日本央行正考虑周五扩大货币刺激规模的具体举措，以解决通胀疲弱的状况。

“日本想要更多刺激举措，这可能带来更多风险人气，减少对公债的需求，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp称。

目前仍不清楚日本央行将如何进一步扩大刺激政策，当前的刺激举措已经包括了负利率和每年购买价值110-120万亿日圆的日本公债。

美国交易时段尾盘，两年期公债收益率 下跌1.5个基点，报0.715%，周二触及0.778%，为6月23日英国公投决定脱欧以来的最高。

指标10年期公债 价格升1/32，收益率报1.506%，较周三尾盘下跌1个基点，30年期公债 持平，收益率报2.228%。

较长期公债收益率周四稍早跌至两周低位，因美国6月贸易逆差达到633亿美元，大于预期，且上周初请失业金人数也意外增加。

在周五美国发布第二季国内生产总值(GDP)初值前，今日的数据强化了美国经济增长幅度不大的观点。

尽管对企业支出和低通胀表示担心，美联储仍在其最新政策声明中为今年晚些时候升息打下伏笔。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 100-18/256 0.7145 -0.016

五年期公债 100-46/256 1.088 -0.013

10年期公债 101-16/256 1.5078 -0.007