美国债市：公债价格上涨，因美国GDP数据令人失望

* 交易员对美国升息预期降温，因美国经济增长乏力 * 美国10年期公债收益率跌至逾两周来最低 * 日本央行发布不及预期的举措后美国公债收益率跳涨 * 7月美国公债势将产生小幅回报-巴克莱 路透纽约7月29日 - 美国公债价格周五跳涨，指标收益率触及两周低 位，因美国经济增长数据令人失望，令交易员对美国联邦储备理事会(FED /美联储)在未来几个月内升息的预期降温。 美国商务部周五称，美国第二季国内生产总值(GDP)按年增长1.2%， 第一季增长年率被下修至0.8%。路透调查的经济学家原本预计第二季经济 增长2.6%。 “的确不是好数据，为什么要急于升息呢？”GAM Unconstrained Bo nd Strategy投资组合联席经理Jack Flaherty在谈到最新的GDP数据时称 。 指标10年期公债收益率 价格升17/32，收益率报1.451%， 为7月12日以来最低。 两年期公债 收益率下跌5.5个基点，报0.663%，为逾一周 来最低。 分析师称，公债收益率在尾盘加速下跌，此前美元一度跌穿102日圆 JPY=，激发了更多的较长期公债买盘，以对冲货币关联证券。 巴克莱数据显示，美国公债收益率本周下跌，在7月可能产生约0.1% 的回报率，6月回报率为2.21%。 根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易商预 计联储年底前升息的机率为33%，低于周四的43%。 债市从隔夜的跌势中反弹，美元兑日圆下跌，此前日本央行周五宣布 进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)，向来自政 府和金融市场要求其采取大胆行动刺激经济和通胀的压力低头，但原本寄 望会推出更激进举措的投资者颇感失望。 最新的美国GDP数据弱于预期，主要由于库存大幅下跌。 分析师称，第二季美国经济仍疲弱，美联储可能不会在9月升息。 但旧金山联储总裁威廉姆斯在参加一项活动时称，未来几个月的数据 可能支撑年内最多升息两次。 达拉斯联储总裁柯普朗在另外一项活动中淡化意外疲弱的第二季GDP 数据，他表示，不应对GDP数据反应过度，数据会被修正的 。 -----------------------1931 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-44/256 0.6632 -0.055 五年期公债 100-122/256 1.0269 -0.067 10年期公债 101-140/256 1.4548 -0.056 30年期公债 106-236/256 2.1827 -0.046(完)