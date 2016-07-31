重温稿-美国债市：公债价格上涨，因美国GDP数据令人失望

* 交易员对美国升息预期降温，因美国经济增长乏力 * 美国10年期公债收益率跌至逾两周来最低 * 日本央行发布不及预期的举措后美国公债收益率跳涨 * 7月美国公债势将产生小幅回报-巴克莱 路透纽约7月29日 - 美国公债价格周五跳涨，指标收益率触及两周低位，因美国经济增长数据令人失望， 令交易员对美国联邦储备理事会(FED/美联储)在未来几个月内升息的预期降温。 美国商务部周五称，美国第二季国内生产总值(GDP)按年增长1.2%，第一季增长年率被下修至0.8%。路透 调查的经济学家原本预计第二季经济增长2.6%。 “的确不是好数据，为什么要急于升息呢？”GAM Unconstrained Bond Strategy投资组合联席经理Jack Flaherty在谈到最新的GDP数据时称。 指标10年期公债收益率 价格升17/32，收益率报1.451%，为7月12日以来最低。 两年期公债 收益率下跌5.5个基点，报0.663%，为逾一周来最低。 分析师称，公债收益率在尾盘加速下跌，此前美元一度跌穿102日圆 ，激发了更多的较长期公债买 盘，以对冲货币关联证券。 巴克莱数据显示，美国公债收益率本周下跌，在7月可能产生约0.1%的回报率，6月回报率为2.21%。 根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计联储年底前升息的机率为33%，低于 周四的43%。 债市从隔夜的跌势中反弹，美元兑日圆下跌，此前日本央行周五宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加 购买上市交易基金(ETF)，向来自政府和金融市场要求其采取大胆行动刺激经济和通胀的压力低头，但原本寄 望会推出更激进举措的投资者颇感失望。 最新的美国GDP数据弱于预期，主要由于库存大幅下跌。 分析师称，第二季美国经济仍疲弱，美联储可能不会在9月升息。 但旧金山联储总裁威廉姆斯在参加一项活动时称，未来几个月的数据可能支撑年内最多升息两次。 达拉斯联储总裁柯普朗在另外一项活动中淡化意外疲弱的第二季GDP数据，他表示，不应对GDP数据反应过 度，数据会被修正的 。 -----------------------1931 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-44/256 0.6632 -0.055 五年期公债 100-122/256 1.0269 -0.067 10年期公债 101-140/256 1.4548 -0.056 30年期公债 106-236/256 2.1827 -0.046(完)