重温稿-美国债市：公债收益率急升，因强劲的美国就业数据提振美联储升息机率

* 美国7月新增非农就业岗位25.5万个，好于预期 * 美国两年至10年期公债收益率势将录得5月中以来最大单日升幅 * 10年期公债收益率触及逾一周最高水平 * 联储12月升息押注大增 路透纽约8月5日 - 美国公债收益率周五跳涨，10年期和10年以下年 期公债的收益率录得5月中以来最大单日升幅，此前美国7月就业报告强劲 ，提振了美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内升息的预期。 美国劳工部周五称，7月新增非农就业岗位25.5万个，6月新增就业岗 位上调至急增29.2万个。路透调查的分析师原本预计，7月新增就业岗位1 8万个。 失业率持平于4.9%，路透调查的分析师原本预计失业率下跌0.1个百 分点至4.8%。上月平均时薪增长0.3%，令薪资增长年率达到2.6%。 数据发布后， 根据CME Group的FedWatch项目，联邦基金利率期货走 势暗示，年底前升息机率约为45.4%，高于周四的32.1%。 “较短期公债遭抛售表明，债市今日认为，美联储可能会在未来几个 月内收紧政策，”Fiera Capital Inc首席投资官Jonathan Lewis称。 美国10年期 和七年期公债 收益率触及逾一周 高位1.589%和1.410%，较短期公债收益率触及一周来最高水平。五年期公 债 收益率尾盘升近11个基点，升幅最大。 收益率在下午交易中加速上涨，分析师称，就业数据发布后，美股反 弹，指标标普500指数 触及盘中纪录高位，削弱了对避险美债的兴 趣。 两年到10年期公债收益率势将录得5月18日以来最大单日升幅，30年 期收益率有望创下逾三周来最大单日升幅。 收益率“连创新高，”Evercore ISI公债策略师Stan Shipley称。 三年到30年期公债收益率有望录得三周来首周周线上涨，而两年期公 债 收益率有望录得两周来的首次周线上涨。 美国30年期公债价格 尾盘下跌1-12/32，收益率报2.318% ，周四尾盘为2.255%，指标10年期公债价格 尾盘下跌25/32， 收益率报1.590%，周四尾盘为1.502%。 -----------------------1940 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-12/256 0.7261 0.079 五年期公债 99-242/256 1.1363 0.108 10年期公债 100-84/256 1.5885 0.087 30年期公债 103-228/256 2.3183 0.063(完)