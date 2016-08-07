重温稿-美国债市：公债收益率急升，因强劲的美国就业数据提振美联储升息机率

中国金融：银监会将制定新设债转股机构试点管理办法，确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
* 美国7月新增非农就业岗位25.5万个，好于预期 * 美国两年至10年期公债收益率势将录得5月中以来最大单日升幅 * 10年期公债收益率触及逾一周最高水平 * 联储12月升息押注大增 路透纽约8月5日 - 美国公债收益率周五跳涨，10年期和10年以下年 期公债的收益率录得5月中以来最大单日升幅，此前美国7月就业报告强劲 ，提振了美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内升息的预期。 美国劳工部周五称，7月新增非农就业岗位25.5万个，6月新增就业岗 位上调至急增29.2万个。路透调查的分析师原本预计，7月新增就业岗位1 8万个。 失业率持平于4.9%，路透调查的分析师原本预计失业率下跌0.1个百 分点至4.8%。上月平均时薪增长0.3%，令薪资增长年率达到2.6%。 数据发布后， 根据CME Group的FedWatch项目，联邦基金利率期货走 势暗示，年底前升息机率约为45.4%，高于周四的32.1%。 “较短期公债遭抛售表明，债市今日认为，美联储可能会在未来几个 月内收紧政策，”Fiera Capital Inc首席投资官Jonathan Lewis称。 美国10年期 和七年期公债 收益率触及逾一周 高位1.589%和1.410%，较短期公债收益率触及一周来最高水平。五年期公 债 收益率尾盘升近11个基点，升幅最大。 收益率在下午交易中加速上涨，分析师称，就业数据发布后，美股反 弹，指标标普500指数 触及盘中纪录高位，削弱了对避险美债的兴 趣。 两年到10年期公债收益率势将录得5月18日以来最大单日升幅，30年 期收益率有望创下逾三周来最大单日升幅。 收益率“连创新高，”Evercore ISI公债策略师Stan Shipley称。 三年到30年期公债收益率有望录得三周来首周周线上涨，而两年期公 债 收益率有望录得两周来的首次周线上涨。 美国30年期公债价格 尾盘下跌1-12/32，收益率报2.318% ，周四尾盘为2.255%，指标10年期公债价格 尾盘下跌25/32， 收益率报1.590%，周四尾盘为1.502%。 -----------------------1940 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-12/256 0.7261 0.079 五年期公债 99-242/256 1.1363 0.108 10年期公债 100-84/256 1.5885 0.087 30年期公债 103-228/256 2.3183 0.063(完)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银 行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现 。 交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口 。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以 援手。 央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期 2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预 测到底会有多少。” 她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是 在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有 大碍。 至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该 消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。