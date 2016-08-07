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债券 | 2016年 8月 8日 星期一 07:00 BJT

重温稿-美国债市：公债收益率急升，因强劲的美国就业数据提振美联储升息机率

* 美国7月新增非农就业岗位25.5万个，好于预期
    * 美国两年至10年期公债收益率势将录得5月中以来最大单日升幅
    * 10年期公债收益率触及逾一周最高水平
    * 联储12月升息押注大增

    路透纽约8月5日 - 美国公债收益率周五跳涨，10年期和10年以下年
期公债的收益率录得5月中以来最大单日升幅，此前美国7月就业报告强劲
，提振了美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内升息的预期。
    
    美国劳工部周五称，7月新增非农就业岗位25.5万个，6月新增就业岗
位上调至急增29.2万个。路透调查的分析师原本预计，7月新增就业岗位1
8万个。 
    
    失业率持平于4.9%，路透调查的分析师原本预计失业率下跌0.1个百
分点至4.8%。上月平均时薪增长0.3%，令薪资增长年率达到2.6%。 
    
    数据发布后， 根据CME Group的FedWatch项目，联邦基金利率期货走
势暗示，年底前升息机率约为45.4%，高于周四的32.1%。
    
    “较短期公债遭抛售表明，债市今日认为，美联储可能会在未来几个
月内收紧政策，”Fiera Capital Inc首席投资官Jonathan Lewis称。
    
    美国10年期 和七年期公债 收益率触及逾一周
高位1.589%和1.410%，较短期公债收益率触及一周来最高水平。五年期公
债 收益率尾盘升近11个基点，升幅最大。
    
    收益率在下午交易中加速上涨，分析师称，就业数据发布后，美股反
弹，指标标普500指数 触及盘中纪录高位，削弱了对避险美债的兴
趣。
    
    两年到10年期公债收益率势将录得5月18日以来最大单日升幅，30年
期收益率有望创下逾三周来最大单日升幅。
    
    收益率“连创新高，”Evercore ISI公债策略师Stan Shipley称。
    
    三年到30年期公债收益率有望录得三周来首周周线上涨，而两年期公
债 收益率有望录得两周来的首次周线上涨。
    
    美国30年期公债价格 尾盘下跌1-12/32，收益率报2.318%
，周四尾盘为2.255%，指标10年期公债价格 尾盘下跌25/32，
收益率报1.590%，周四尾盘为1.502%。
    
    -----------------------1940 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      100-12/256   0.7261    0.079
    五年期公债      99-242/256   1.1363    0.108 
    10年期公债     100-84/256   1.5885    0.087
    30年期公债   　103-228/256  2.3183    0.063(完)
　　

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