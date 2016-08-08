美国债市：指标公债收益率小幅攀升至两周高位，因升息预期再度升温

* 较长期公债收益率基本持稳，之前升至7月21日以来最高 * 交易商增加对美联储升息的押注，但仍为12月前不会行动 * 7月非农就业报告提振美联储升息押注 路透纽约8月8日 - 美国公债收益率周一小涨，较长期公债收益率触 及逾两周最高，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在年底前升息 的预期有所升温。 上周五公布的报告显示，7月美国非农就业岗位增加25.5万个，重燃 对美联储可能再度倾向于升息的预期。 这导致上周五美国公债市场出现全面抛售，10年期公债收益率录得5 月来最大单日升幅，对联储政策预期更为敏感的两年期公债收益率创下逾 一年来最大单日涨幅。 根据CME Group的Fed Watch工具，联邦基金利率期货的走势显示，交 易商目前预计，美联储在12月前升息的机率接近50%。上周仅为30%。 但投资者仍预计，美联储将会以缓慢的步伐稳步升息，12月前升息的 机率仍远低于50%。FedWatch显示，投资者预计下月升息的可能性仅为21% 。 “市场目前倍感纠结，一方面，看到经济基本面改善，接连公布的数 据显示美国经济表现强劲，而另一方面，又预计美联储可能在中短期内按 兵不动，”BMO Capital Markets的利率策略师Aaron Kohli表示。 指标10年期公债价格 回落2/32，收益率报1.586%，今日 市场交投淡静，没有重大经济数据公布。30年期公债价格 升6 /32，收益率报2.302%。上述两个年期的公债收益率盘中均触及7月21日以 来最高。 两年期公债价格 基本持稳在上周五收盘水平，收益率报0. 73%。 收益率从北美交易时段盘初触及的高位回落，因欧洲股市在收盘前涨 势动能消退，美国股市回吐早盘涨幅，Action Economics的全球固定收益 分析部董事总经理Kim Rupert表示。 Rupert还表示，技术性因素也拖累公债价格的表现，尤其是10年期公 债。自英国公投退欧前一日收在1.6%之上后，指标公债收益率再未站到该 水准之上，而在周一盘中升穿该水准后，再度失守。 -----------------------1940 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-02/32 (-) 0.726 五年期公债 99-29/32 (-02/32) 1.143 10年期公债 100-11/32 (-02/32) 1.587 30年期公债 104-08/32 (+06/32) 2.303(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)