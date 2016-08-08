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债券 | 2016年 8月 9日 星期二 04:52 BJT

美国债市：指标公债收益率小幅攀升至两周高位，因升息预期再度升温

* 较长期公债收益率基本持稳，之前升至7月21日以来最高
    * 交易商增加对美联储升息的押注，但仍为12月前不会行动
    * 7月非农就业报告提振美联储升息押注

    路透纽约8月8日 - 美国公债收益率周一小涨，较长期公债收益率触
及逾两周最高，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在年底前升息
的预期有所升温。
    
    上周五公布的报告显示，7月美国非农就业岗位增加25.5万个，重燃
对美联储可能再度倾向于升息的预期。
    
    这导致上周五美国公债市场出现全面抛售，10年期公债收益率录得5
月来最大单日升幅，对联储政策预期更为敏感的两年期公债收益率创下逾
一年来最大单日涨幅。
    
    根据CME Group的Fed Watch工具，联邦基金利率期货的走势显示，交
易商目前预计，美联储在12月前升息的机率接近50%。上周仅为30%。 
    
    但投资者仍预计，美联储将会以缓慢的步伐稳步升息，12月前升息的
机率仍远低于50%。FedWatch显示，投资者预计下月升息的可能性仅为21%
。

    “市场目前倍感纠结，一方面，看到经济基本面改善，接连公布的数
据显示美国经济表现强劲，而另一方面，又预计美联储可能在中短期内按
兵不动，”BMO Capital Markets的利率策略师Aaron Kohli表示。
    
    指标10年期公债价格 回落2/32，收益率报1.586%，今日
市场交投淡静，没有重大经济数据公布。30年期公债价格 升6
/32，收益率报2.302%。上述两个年期的公债收益率盘中均触及7月21日以
来最高。
    
    两年期公债价格 基本持稳在上周五收盘水平，收益率报0.
73%。
    
    收益率从北美交易时段盘初触及的高位回落，因欧洲股市在收盘前涨
势动能消退，美国股市回吐早盘涨幅，Action Economics的全球固定收益
分析部董事总经理Kim Rupert表示。
    
    Rupert还表示，技术性因素也拖累公债价格的表现，尤其是10年期公
债。自英国公投退欧前一日收在1.6%之上后，指标公债收益率再未站到该
水准之上，而在周一盘中升穿该水准后，再度失守。
    
       -----------------------1940 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      100-02/32       (-)     0.726
    五年期公债      99-29/32   (-02/32)     1.143
    10年期公债     100-11/32  (-02/32)     1.587
    30年期公债     104-08/32  (+06/32)     2.303(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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