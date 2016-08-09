美国债市：公债价格上涨，因美生产率报告不佳且英央行购债未获足额供应

* 英央行回购长债未获足额供应

* 英国购债刺激了对美债和德债的需求

* 美国非农生产率连续第三季下滑

* 10年期和30年期美债价格上涨

路透纽约8月9日 - 较长期美国公债价格周二上涨，此前美国公布了疲弱的生产率报告，且英国央行购买长债未获足额供应，带动了对美国公债的需求。

英国央行周二进行购买15年期以上英债的操作，计划购买规模为11.7亿英镑，收到价值11.18亿英镑的供应，这意味着央行在暂停近四年后，重启量化宽松资产购买计划进行的首次购买长债的逆向标售，未能吸引到足够的供应。

英国央行上周宣布降息，并增加购债，力求刺激英国经济。

Cantor Fitzgerald美国公债分析师Justin Lederer表示，因缺乏卖家，在逆向标售中投标被英国央行接受的卖家，最终出售的规模将超过其持有公债的规模，迫使他们要在公开市场买入补仓。

“这给英债市场带来大量的买盘，”Lederer表示，“由于目前所有市场都是息息相关的，美国公债和德国公债也获得了买盘。”

指标10年期公债价格 升11/32，收益率报1.547%，30年期公债价格 升29/32，收益率报2.259%。

美国公布的第二季非农生产力环比年率意外下跌，直指生产率持续疲弱，可能引发对企业利润和公司维持近期强劲雇佣步伐能力的担忧，促使投资人下调长期通胀预期。

生产率低下也意味着通胀可能长期保持在低位，这会令较长期公债对投资人更具吸引力。

另外，分析师表示，该数据已经成为美联储主席叶伦看重的经济成长指标。

“生产率数据通常不会影响当日的交易，但我认为，今日该数据疲弱可能带动了盘初对美国公债的买盘，”DRW Trading市场策略师Lou Brien表示，“生产率低于预期，且连续第三季下降这些情况肯定会受到叶伦的关注。”

美国劳工部周二公布，第二季非农生产力环比年率初值为下滑0.5%，为连续第三个季度下跌，是自1979年以来最长跌势。路透调查的经济学家预计增长0.4%。

分析师也指出，今日强劲的三年期公债标售对整体美债的买兴也有帮助。

-----------------------1908 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (+) 0.718

五年期公债 100-03/32 (+05/32) 1.109

10年期公债 100-23/32 (+12/32) 1.545

30年期公债 105-07/32 (+29/32) 2.259(完)

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