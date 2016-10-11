美国债市：指标公债收益率触及6月来最高，追补昨日期货市场涨幅

* 周一的期货交易和技术性头寸调整推升公债收益率 * 10年期公债收益率触及6月就业报告公布以来最高 * 30年期公债收益率升至英国公投退欧以来最高 * 长债收益率回吐涨幅，因股市下挫 路透纽约10月11日 - 美国公债收益率周二攀升至四个月高位，市场 在昨日公债期货价格下跌后，进行技术性头寸调整。昨日公债现货市场因 哥伦布日假期休市。 本周债市还面临560亿美元新债供应带来的压力，其中包括240亿美元 三年期公债，200亿美元10年期和120亿美元30年期公债。 策略师表示，周二收益率上扬，10年期公债收益率触及6月3日以来最 高，主要是补涨。尽管现货市场周一休市，但公债期货仍在芝加哥商品交 易所交易，10年期公债期货 价格跌至6月以来最低，因油价在50美 元之上强劲上扬，且股市小涨。 周二债市恢复交易，公债价格下跌，追补昨日期货市场的跌幅，收益 率因而走高。 “我认为，收益率上扬更多是因为风险意愿主导市场，”BMO Capita l Markets的利率策略师Aaron Kohli表示。 稍后，收益率从高位回落，因股市走低，指标10年期公债价格US10Y T=RR最新下跌5/32，收益率报1.75%，盘中升至6月疲弱的美国就业报告 公布以来最高1.78%。6月就业数据打消了投资者对美国联邦储备理事会(F ED/美联储)在当月升息的押注。 30年期公债价格 尾盘回落14/32，收益率报2.49%，盘中 升至6月24日英国公投结果公布以来最高2.51%。 公债收益率跟随美股回落，标普500指数和纳斯达克指数均可能创一 个月来最大单日跌幅。 “随着股市下跌，公债市场买盘浮现，”DRW Trading的市场策略师L ou Brien表示。 Brien还指出，收益率在日内高位接近一些技术水准，市场出现愿意 押注价格反弹的买家。 -----------------------1831 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-198/256 0.8664 0.020 五年期公债 99-50/256 1.2928 0.023 10年期公债 97-176/256 1.7568 0.021 30年期公债 94-240/256 2.4914 0.022(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)