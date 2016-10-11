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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 03:51 BJT

美国债市：指标公债收益率触及6月来最高，追补昨日期货市场涨幅

* 周一的期货交易和技术性头寸调整推升公债收益率
    * 10年期公债收益率触及6月就业报告公布以来最高
    * 30年期公债收益率升至英国公投退欧以来最高
    * 长债收益率回吐涨幅，因股市下挫

    路透纽约10月11日 - 美国公债收益率周二攀升至四个月高位，市场
在昨日公债期货价格下跌后，进行技术性头寸调整。昨日公债现货市场因
哥伦布日假期休市。
    
    本周债市还面临560亿美元新债供应带来的压力，其中包括240亿美元
三年期公债，200亿美元10年期和120亿美元30年期公债。

    策略师表示，周二收益率上扬，10年期公债收益率触及6月3日以来最
高，主要是补涨。尽管现货市场周一休市，但公债期货仍在芝加哥商品交
易所交易，10年期公债期货 价格跌至6月以来最低，因油价在50美
元之上强劲上扬，且股市小涨。
    
    周二债市恢复交易，公债价格下跌，追补昨日期货市场的跌幅，收益
率因而走高。

    “我认为，收益率上扬更多是因为风险意愿主导市场，”BMO Capita
l Markets的利率策略师Aaron Kohli表示。

    稍后，收益率从高位回落，因股市走低，指标10年期公债价格US10Y
T=RR最新下跌5/32，收益率报1.75%，盘中升至6月疲弱的美国就业报告
公布以来最高1.78%。6月就业数据打消了投资者对美国联邦储备理事会(F
ED/美联储)在当月升息的押注。
    
    30年期公债价格 尾盘回落14/32，收益率报2.49%，盘中
升至6月24日英国公投结果公布以来最高2.51%。 

    公债收益率跟随美股回落，标普500指数和纳斯达克指数均可能创一
个月来最大单日跌幅。

    “随着股市下跌，公债市场买盘浮现，”DRW Trading的市场策略师L
ou Brien表示。
    
    Brien还指出，收益率在日内高位接近一些技术水准，市场出现愿意
押注价格反弹的买家。 

    
       -----------------------1831 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-198/256    0.8664    0.020
    五年期公债      99-50/256    1.2928    0.023
    10年期公债     97-176/256    1.7568    0.021
    30年期公债     94-240/256    2.4914    0.022(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 母红; 审校 李军)

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