修正-美国债市：中国经济数据疲弱带动美国公债价格上扬，今日标售需求稳健

(更正：因英文原文有误，内文第六段30年期公债代码应改为“US30YT=R R”，而非“US10YT=RR”) * 中国出口数据疲弱推高美债价格 * 30年期公债标售需求稳健，给公债价格带来一些提振 * 投资人关注周五美国零售销售数据及美联储主席叶伦讲话 路透纽约10月13日 - 美国公债价格周四上涨，因中国经济数据疲弱 ，促使投资人在避险美债连跌两日后买入。 中国9月出口同比大跌10%，远逊于预估的下滑3%，进口也意外萎缩， 显示全球第二大经济体可能并未出现真正复苏。 “今日的大主题更多的是全球的情势，”道明证券利率策略师Gennad iy Goldberg称。 Goldberg称，今日对美债的买盘可能也是因过去两日美债遭抛售。周 一美国公债市场因哥伦布日休日后，周二和周三美债收益率全线走强，指 标10年期公债收益率在周三盘初升穿1.80%，为四个月首见。 指标10年期公债 价格升12/32，收益率报1.739%，较周三 尾盘跌4个基点，近一周低点。 30年期公债 升22/32，收益率报2.476%，为10月7日来最 低。 美股盘初下滑以及今日续发的120亿美元30年期公债获稳健需求，都 对今日公债价格上涨有些帮助。今日是本周560亿美元附息公债标售的最 后一笔。 “标售结果颇为积极，”法国兴业银行利率策略师Bruno Braizinha 称。 符合预期的需求对价格略有提振，但今日走势多数是因中国公布疲弱 数据后的避险交易，他表示。 投资人下一步将关注周五美国公布的零售销售数据，以及美国联邦储 备理事会(FED/美联储)主席叶伦在波士顿的讲话。 联邦基金利率期货价格显示，投资人预计今年美联储升息至少一次的 可能性为65%，绝大多数交易商都预计会在12月，而不是11月。 -----------------------1902 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-212/256 0.8385 -0.032 五年期公债 99-94/256 1.2569 -0.047 10年期公债 97-216/256 1.7394 -0.039 30年期公债 95-64/256 2.476 -0.033(完)