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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 07:05 BJT

修正-美国债市：中国经济数据疲弱带动美国公债价格上扬，今日标售需求稳健

(更正：因英文原文有误，内文第六段30年期公债代码应改为“US30YT=R
R”，而非“US10YT=RR”)
    * 中国出口数据疲弱推高美债价格
    * 30年期公债标售需求稳健，给公债价格带来一些提振
    * 投资人关注周五美国零售销售数据及美联储主席叶伦讲话

    路透纽约10月13日 - 美国公债价格周四上涨，因中国经济数据疲弱
，促使投资人在避险美债连跌两日后买入。
    
    中国9月出口同比大跌10%，远逊于预估的下滑3%，进口也意外萎缩，
显示全球第二大经济体可能并未出现真正复苏。
    
    “今日的大主题更多的是全球的情势，”道明证券利率策略师Gennad
iy Goldberg称。
    
    Goldberg称，今日对美债的买盘可能也是因过去两日美债遭抛售。周
一美国公债市场因哥伦布日休日后，周二和周三美债收益率全线走强，指
标10年期公债收益率在周三盘初升穿1.80%，为四个月首见。
    
    指标10年期公债 价格升12/32，收益率报1.739%，较周三
尾盘跌4个基点，近一周低点。
    
    30年期公债 升22/32，收益率报2.476%，为10月7日来最
低。
    
    美股盘初下滑以及今日续发的120亿美元30年期公债获稳健需求，都
对今日公债价格上涨有些帮助。今日是本周560亿美元附息公债标售的最
后一笔。
    
    “标售结果颇为积极，”法国兴业银行利率策略师Bruno Braizinha
称。
    
    符合预期的需求对价格略有提振，但今日走势多数是因中国公布疲弱
数据后的避险交易，他表示。
    
    投资人下一步将关注周五美国公布的零售销售数据，以及美国联邦储
备理事会(FED/美联储)主席叶伦在波士顿的讲话。
    
    联邦基金利率期货价格显示，投资人预计今年美联储升息至少一次的
可能性为65%，绝大多数交易商都预计会在12月，而不是11月。
    
    -----------------------1902 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-212/256   0.8385    -0.032
    五年期公债      99-94/256    1.2569    -0.047
    10年期公债     97-216/256   1.7394    -0.039
    30年期公债     95-64/256    2.476     -0.033(完) 
    
　　

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