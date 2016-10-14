美国债市：30年期公债收益率触及四个月高位，受助于联储主席叶伦的讲话

* 美联储主席叶伦的讲话将30年公债收益率推升至四个月高位

* 中国通胀数据助燃收益率涨势

* 美国零售销售和通胀数据支持年底前升息预期

路透纽约10月14日 - 美国长期公债收益率周五急升，30年期公债收益率触及四个月高位，因之前公布的美中两国经济数据良好，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话暗示，联储可能允许通胀升穿2%的目标。

公债收益率曲线走陡，两年期公债收益率触及逾一周低位，因投资者继续押注，美联储将在短期内升息，之后放缓升息步伐。

美联储主席叶伦周五表示，美联储可能需要实施“高压”政策，才能逆转大衰退给经济造成的损害。

她还表示，逆转长期损害可能需要更为宽松的政策，这可能暗示，联储可能会进一步放宽货币政策。

叶伦发表讲话后，五年和30年期公债收益率差扩阔至逾127个基点，为9月16日以来最阔水平。

“讲话中最重要的一点是，让经济热起来，”Credit Agricole Corporate & Investment Bank的利率策略部全球主管David Keeble表示，“她可能是在为12月升息作准备，但她并不想市场抢在她之前行动。她并不在乎通胀攀升，这是美国公债收益率曲线走陡的原因所在。”

周五稍早，中国报告，9月消费者和生产者通胀高于预期，生产者物价指数2012年1月以来首次增长。

“成也中国败也中国，”DRW Trading的市场策略师Lou Brien表示，“已到了万圣节的季节，市场在寻找让他们恐惧的东西。”

美国周五公布的零售销售和通胀数据基本符合分析师的预期，且暗示增长可能足够强劲，能满足联储年内升息的标准。这在一定程度上缓解了公债市场的卖压。

指标10年期公债价格 尾盘下跌15/32，收益率报1.791%。

30年期公债价格 跌1-17/32，收益率报2.552%，为6月23日以来最高，可能录得五周来最大单日涨幅。

叶伦发表讲话后，两年期公债收益率 降至0.819%，为10月5日以来最低。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-214/256 0.8348 0.001

五年期公债 99-70/256 1.2768 0.022

10年期公债 97-104/256 1.7889 0.051

30年期公债 93-188/256 2.5512 0.076(完)

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