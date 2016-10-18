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债券 | 2016年 10月 19日 星期三 06:19 BJT

更正-美国债市：公债收益率跟随英债下跌，因通胀趋势放缓

(更正：因译文有误，内文第七段中公债价格涨幅应为“4/32”，非“4/
3”)
    * “硬脱欧”遇到挑战，激发了英债买兴
    * 美国核心CPI上升0.1%，弱于预期
    * 交易商卖出美债以对冲沙特大规模公债发行

    路透纽约10月18日 - 美国公债收益率周二下跌，与英债走势一致，
因英国脱欧协议可能须获得议会批准，这减少了对英国可能丧失单一市场
准入的一些押注。
    
    美债从周一触及的四个月高位进一步回落，因数据显示，9月基础通
胀趋势放缓，这促使市场重新预期，通胀可能需要比之前预想更长时间才
能达到美国联邦储备理事会(FED/美联储)设定的2%目标，美联储将缓慢升
息。
    
    “最初的动能来自于英债，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称
，“通胀数据引发的交投来势汹汹，现已有所降温，”他补充道。
    
    英国高等法院受理的一项谁有权启动英国退欧磋商的挑战中，代表英
国政府的律师James　Eadie表示，脱欧协议“很可能”须获得议会批准，
这与首相特雷莎梅寻求快速脱欧的强硬立场相悖。
    
    部分投资者认为硬脱欧会损害英国经济，使得英债吸引力减弱。
    
    高等法院将如何裁决的不确定性激发了对英债的部分买兴，10年期英
债 收益率下跌4个基点至1.077%。
    
    指标10年期美债 尾盘价格上涨4/32，收益率报1.750%，
下跌1.6个基点，距离周一触及的四个月高位1.841%不远。
    
    周二稍早美债收益率一度上涨，因交易商卖出公债，以对冲他们承销
的沙特大规模公债全球发行。
    
 　　根据汤森路透旗下的IFR提供的数据，沙特计划分批发行价值100-15
0亿美元的公债。
    
    公债交易商通常卖出美债，以对冲他们承销的债券，然后在债券被卖
出后再买回美债。
    
    美国劳工部周二称，消费者物价指数(CPI)9月上涨0.3%，与路透调查
的分析师预估中值一致。
    
    但扣除波动较大的食品和能源价格的核心CPI仅上升0.1%，低于分析
师预估的0.2%。
    
    -----------------------1837 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-230/256   0.8026    -0.020
    五年期公债      99-124/256   1.2327    -0.023 
    10年期公债     97-196/256   1.7485    -0.018
    30年期公债   　94-120/256   2.5147    -0.008(完)
    
　　

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