更正-美国债市：公债收益率跟随英债下跌，因通胀趋势放缓

(更正：因译文有误，内文第七段中公债价格涨幅应为“4/32”，非“4/ 3”) * “硬脱欧”遇到挑战，激发了英债买兴 * 美国核心CPI上升0.1%，弱于预期 * 交易商卖出美债以对冲沙特大规模公债发行 路透纽约10月18日 - 美国公债收益率周二下跌，与英债走势一致， 因英国脱欧协议可能须获得议会批准，这减少了对英国可能丧失单一市场 准入的一些押注。 美债从周一触及的四个月高位进一步回落，因数据显示，9月基础通 胀趋势放缓，这促使市场重新预期，通胀可能需要比之前预想更长时间才 能达到美国联邦储备理事会(FED/美联储)设定的2%目标，美联储将缓慢升 息。 “最初的动能来自于英债，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称 ，“通胀数据引发的交投来势汹汹，现已有所降温，”他补充道。 英国高等法院受理的一项谁有权启动英国退欧磋商的挑战中，代表英 国政府的律师James Eadie表示，脱欧协议“很可能”须获得议会批准， 这与首相特雷莎梅寻求快速脱欧的强硬立场相悖。 部分投资者认为硬脱欧会损害英国经济，使得英债吸引力减弱。 高等法院将如何裁决的不确定性激发了对英债的部分买兴，10年期英 债 收益率下跌4个基点至1.077%。 指标10年期美债 尾盘价格上涨4/32，收益率报1.750%， 下跌1.6个基点，距离周一触及的四个月高位1.841%不远。 周二稍早美债收益率一度上涨，因交易商卖出公债，以对冲他们承销 的沙特大规模公债全球发行。 根据汤森路透旗下的IFR提供的数据，沙特计划分批发行价值100-15 0亿美元的公债。 公债交易商通常卖出美债，以对冲他们承销的债券，然后在债券被卖 出后再买回美债。 美国劳工部周二称，消费者物价指数(CPI)9月上涨0.3%，与路透调查 的分析师预估中值一致。 但扣除波动较大的食品和能源价格的核心CPI仅上升0.1%，低于分析 师预估的0.2%。 -----------------------1837 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-230/256 0.8026 -0.020 五年期公债 99-124/256 1.2327 -0.023 10年期公债 97-196/256 1.7485 -0.018 30年期公债 94-120/256 2.5147 -0.008(完)