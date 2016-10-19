美国债市：公债收益率基本持平，交易商对冲债券供应

* 沙特在全球发行175亿美元债券 * 美国9月房屋开工跌至一年半低位 * 美联储褐皮书：美国经济呈现出一些薪资压力上升的迹象 * 交易员等待欧洲央行购债计划线索 路透纽约10月19日 - 美国公债收益率周三基本持平，因交易商买入 和卖出政府公债，以对冲他们承销的债券，规模最大的一宗是沙特首次进 行的全球范围公债发行。 全球主要石油出口国沙特将发行共计175亿美元五年、10年和30年公 债，规模为新兴市场最大，在全球范围吸引了强劲需求。该国希望利用债 券收益率处于历史低位的机会进行借贷。 根据汤森路透分支IFR，周三进行的其它债券发行包括美国富国银行< WFC.N>发行35亿美元公司债。 公债交易商通常卖出美债以对冲他们承销的债券，在债券发行结束后 再买回美债。 “这是一笔规模很大的交易，部分交易商卖出美债以锁定利率，” D .A.Davidson固定收益副总裁Mary Ann Hurley在谈到沙特公债发行时称， “随着沙特交易完成，将会看到上述利率锁定交易被逆转。” 指标10年期美债 价格下跌1/32，收益率报1.752%，较周 二尾盘小幅上涨，10年期美债收益率在4个基点的区间内波动，持于周一 触及的四个月高位1.841%之下。 数据显示，美国9月公寓房开工暴跌38%，令整体房屋建筑活动跌至一 年半最弱水平。数据发布后，公债收益率出现小幅波动。 “数据非常糟糕，”Evercore ISI策略师Stan Shipley称。 部分分析师指出，报告中有一个亮点，即美国独栋房屋开工增长8%， 至七个月来最高水平。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的褐皮书对当前经济状况 发表评论，承认美国经济适度增长，9月呈现出一些薪资压力上升的迹象 。 同时，投资者等待欧洲央行周四进行的政策会议，寻找央行对规模超 过1万亿欧元购债计划有何种考量的线索。购债计划最早可能在2017年3月 结束。 近期，交易员一直在猜测，欧洲央行是否会考虑削减量化宽松规模， 目前欧洲经济增长仍然疲弱，且面临英国脱欧的不确定性。 “市场已经意识到，央行在帮助市场方面基本已竭尽所能，”D.A. D avidson的Hurley称，“不过，欧洲央行仍将维持宽松政策立场。” -----------------------1947 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-230/256 0.8027 -0.008 五年期公债 99-122/256 1.2344 -0.002 10年期公债 97-196/256 1.7485 0.000 30年期公债 94-144/256 2.51 -0.002(完)