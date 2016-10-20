美国债市：较长期公债收益率下滑，受德拉吉讲话影响

* 欧洲央行总裁德拉吉推后逐渐退出公债购买计划预期

* 收益率上涨，此前德拉吉称不会长期使用非常规措施

* 国内数据支撑12月可能升息观点

* 美国标售50亿美元30年期TIPS公债，获投资者稳健需求

路透纽约10月20日 - 较长期公债收益率周四下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，在欧洲央行最新的政策会议上没有讨论对万亿欧元的欧债购买计划进行可能的改变。

德拉吉的言论打击了欧洲央行可能开始缩小月度购债数量的臆测。欧洲央行的刺激计划可能最早在2017年3月结束。

“德拉吉着重强调了没有讨论逐渐退出宽松计划，”RBS证券宏观策略师Brian Daingerfield称，“这对市场整体利好。”

市场交投清淡，波动较大，指标10年期公债 价格持平，收益率报1.752%，30年期公债收益率 价格上涨8/32，收益率报2.501%，较周三下跌逾1个基点。

“1.75%的水平似乎是10年期公债的磁石，人们在这个水平感到舒服，”宏利资产管理高级固定收益交易员Mike Lorizio称。

当德拉吉在回答记者有关是否长期使用非常规政策支撑的问题时称，“答案肯定是否定的”，此后较长期公债收益率曾一度上升。

德拉吉称，可能会在12月8日的会议上讨论欧洲央行政策。

周四发布的美国初请失业金人数和成屋销售数据支撑美国经济温和增长的观点。

上周初请失业金人数超过预期，升至26万人，但仍处于表明就业市场持续强劲的低水平；9月成屋销售增长3.2%，强于分析师预估。

交易员称，这些略微鼓舞人心的数据支撑美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月13-14日会议上升息的预期。

CME Group的FedWatch，美国利率期货走势暗示，12月升息的可能性超过70%。

较短期公债 收益率上涨2个基点。

供应方面，财政部标售了50亿美元30年期通膨保值公债，获投资者强劲需求，根据财政部数据，本次标售得标利率为2013年2月以来最低。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 99-220/256 0.8231 0.020

五年期公债 99-106/256 1.2476 0.014

10年期公债 97-188/256 1.7521 0.000