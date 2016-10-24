美国债市：美债收益率跟随全球债市上涨，本周有大量供应入市

* 美国财政部周二将标售260亿美元两年期公债

* 德国和英国公债收益率上涨

* 市场为未来两周三大事件作准备

路透纽约10月24日 - 美债收益率周一走高，与全球公债收益率和美股上涨的走势一致，交易员称下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议前市场交投清淡。

分析师称，美债收益率也得益于本周美国将进行两年期、五年期和七年期公债标售。美国财政部将于周二标售260亿美元两年期公债。

交易员一般会卖出美债为新债供应预留空间，过去一年的公债标售通常获强劲需求。

美国30年期公债收益率从逾一周低位反弹，较短期公债收益率跟随英国和德国公债收益率涨势触及日高。指标10年期德债收益率 从三周低位反弹，英国10年期公债收益率 从一周低位上涨。

“本周我们偏向看空美债，因为即将有短期公债，以及五年期、七年期的中长期公债供应入市，”法国兴业银行利率策略师Bruno Braizinha称。

周三，财政部将标售340亿美元五年期公债，周四将标售280亿美元七年期公债。

尾盘，10年期公债 价格下跌7/32，收益率报1.764%，高于上周五尾盘的1.74%。上周初该收益率触及四个月高位的1.841%。

美国30年公债 价格下跌16/32，收益率报2.517%，高于上周五的2.492%，盘中稍早该收益率触及逾一周低位。

较短期公债收益率也走高，因预计美联储将在12月会议上升息，两年期公债收益率 报0.844%，较上周五的0.827%上涨近2个基点。

根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货走势暗示，12月升息几率超过70%。

未来两周债市面临三项风险事件，其中包括下周美联储将召开联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议，将发布10月非农就业报告，以及美国总统选举。

“在11月的FOMC会议上，联储的立场可能偏鹰派，可能会令市场完全消化12月升息的几率，”Braizinha称，“所以我们看空较短期公债，为此我们将作空两年公债。”(完)