美国债市：长债收益率下滑，但升息前景令后市仍看高

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 美国10年期和30年期公债收益率从一周高位回落
* 美国两年期公债收益率触及两周高位
* 美国两年期公债标售结果平平
路透纽约10月25日 - 美国长期公债收益率周二下滑，此前数据显示本月美国消费者信心下降，但收益率前景仍未改变，因投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月加息。
在消费者信心报告发布后，美国10年期和30年期公债收益率从一周高位回落。美国两年期公债收益率则从两周高位下滑。
10月，美国大型企业研究会消费者信心指数下跌至98.6，9月该指数为103.5，现状指数和六个月预期指数均走低。
不过美国标售两年期公债需求低迷，受此影响，短期公债收益率上升。由于市场预期美国将在12月加息，投资人预计美国两年期公债价格可能进一步下滑。
两年期公债标售结果显示得标利率为0.855%，同标售前二级市场收益率水准相若，高于上月标售的0.750%。
不过投标倍数为2.53，低于9月的2.65和2.82的均值。间接投标得标率为33.7%，低于上月的36.7%，且远低于45.8%的均值。
“因美联储可能升息，两年期公债看来不是很有吸引力。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理Kim Rupert称。
周三美国财政部将标售340亿美元五年期公债。
尾盘，10年期公债 价格升1/32，收益率报1.756%，周一尾盘报1.763%。今日稍早10年期公债收益率触及一周高位1.788%。
公债标售后，两年期/10年期公债收益率差收窄至89.80个基点。
当通胀预期下滑或预计美联储将在短期内升息时，收益率曲线通常会趋平。
根据CME Group的FedWatch，周二利率期货走势显示，市场预计美联储在12月加息的几率为近80%。
美国30年公债 价格升9/32，收益率报2.501%，周一尾盘报2.516%，盘中稍早触及一周高位2.541%。
两年期公债收益率 报0.856%，周一尾盘报0.840%，今日稍早，触及两周高位0.86%。(完)
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