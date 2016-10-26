美国债市：公债收益率上涨，因美国经济数据强劲

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 美国强劲的楼市和贸易数据扶助提振公债收益率
* 美国10年期公债收益率触及一周高位
* 美国五年期公债标售需求不错
路透纽约10月26日 - 美国公债收益率周三上涨，受助于今日公布的经济数据良好，带动了对周五将出炉的美国第三季国内生产总值(GDP)数据的乐观展望。
美国公债收益率上涨也带动了全球其他债市的走势。但油价下滑抑制了通胀预期，限制了公债收益率的升幅。
指标美国10年期公债收益率攀升至逾一周高位，本月迄今10年期公债收益率已经大涨超过18个基点，势将创去年6月来最佳月度表现。
对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期最为敏感的美国两年期公债收益率升至两周高位，10月迄今升幅近11个基点。
“对周五将公布的第三季美国GDP数据不断有新的乐观情绪，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示，“之前收益率是时有上涨，但今日则是全日走强，尽管油价表现不是很好。”
美国9月新屋销售意外上涨，尽管前三个月的数据被下修，但仍反映出楼市需求动能持续。周三发布的其它报告显示，第三季经济增长加速，增速超过当前的预期。9月的商品贸易逆差大幅收窄，批发和零售库存增加。
美债收益率上涨影响海外市场，10年期德债 收益率升至0.087%，10年期英债收益率 升至1.155%。意大利、德国和葡萄牙公债标售也令欧债价格承压。
美国财政部标售五年期公债获得不错的需求，得标利率为5月来最高的1.303%
美国五年期公债价格尾盘跌4/32，收益率报1.302%。
今日标售间接投标得标率为59.7%，略低于上月的61.4%，但同59.5%的均值相若。标售的投标倍数为2.49，略高于上月的2.39和均值2.42。
尾盘，10年期公债 价格跌10/32，收益率报1.793%，周二尾盘报1.758%。今日稍早10年期公债收益率触及逾一周高位1.797%。
美国30年期公债 跌26/32，收益率由周二尾盘的2.502%升至2.542%。
两年期公债收益率 报0.872%，周二尾盘报0.863%，今日稍早触及两周高位0.876%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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