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亚洲 | 2016年 11月 1日 星期二 03:53 BJT

美国债市：美国10年期公债录得2015年2月来最差月度表现

* 10年期公债录得2015年2月以来最差月度表现
    * 关注美联储、日本和英国央行政策会议
    * 市场将关注周五发布的美国就业报告，寻找升息的线索

    路透纽约10月31日 - 指标美国公债周一录得近两年来最差月度表现
，因对主要央行进一步放宽政策的预期降温，推动全球公债收益率攀升，
从而削弱了美债对于海外投资者的吸引力。

    欧洲数据不断改善，提升了对欧洲央行将在明年削减购债规模，以及
英国央行本周不会再降息的预期。
    
    对于日本央行可能减少购债的臆测也升温，因日本央行总裁黑田东彦
上周表示，央行不会试图压低超长期公债的收益率。

    “今年，海外投资者持有的美国公债减少，另外，欧洲市场本月也在
进行重新定价，”法国农业信贷银行的美国公债交易主管Dan Mulholland
说。
    
    交易商还预计，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月升息，因
美国就业增长仍然稳健，且通胀稳步攀升。

    “随着欧洲逐步退出宽松举措，可能从明年某个时点开始逐步缩减购
债规模，且美国升息临近，我们看到全球固定收益市场收益率攀升，”Mu
lholland说。
    
    月底的投资组合调整，以及下周美国大选的不确定性，周一扶助提振
对公债的需求，不过本月表现不佳。
    
    指标10年期公债价格 尾盘上扬4/32，收益率报1.83%，低
于上周五尾盘的1.85%。
    
    本月，10年期公债收益率攀升14%，为2015年2月以来最大月度百分比
涨幅。

    两年期公债收益率 本月上涨11%，为8月以来最差月度价格
表现。 
    
    投资者本周关注将于周二结束的为期两天的日本央行会议，将在周三
结束的为期两天的美联储会议和周四举行的英国央行会议。
    
    周五将出炉的美国10月就业报告也是市场的焦点，投资者将从中寻找
美联储是否会在12月升息的进一步线索。

    一项路透调查显示，受访的100位经济学家的预估中值为，10月非农
就业岗位增加17.5万。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，交易商现预计，美联储12月升息的
机率为78%，本周升息的机率仅为6%。
    
       -----------------------1902 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-26/32        (+)     0.853
    五年期公债      99-22/32   (+02/32)     1.313
    10年期公债     97-01/32   (+04/32)     1.833
    30年期公债     93-01/32   (+19/32)     2.587(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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