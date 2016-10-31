美国债市：美国10年期公债录得2015年2月来最差月度表现

* 10年期公债录得2015年2月以来最差月度表现 * 关注美联储、日本和英国央行政策会议 * 市场将关注周五发布的美国就业报告，寻找升息的线索 路透纽约10月31日 - 指标美国公债周一录得近两年来最差月度表现 ，因对主要央行进一步放宽政策的预期降温，推动全球公债收益率攀升， 从而削弱了美债对于海外投资者的吸引力。 欧洲数据不断改善，提升了对欧洲央行将在明年削减购债规模，以及 英国央行本周不会再降息的预期。 对于日本央行可能减少购债的臆测也升温，因日本央行总裁黑田东彦 上周表示，央行不会试图压低超长期公债的收益率。 “今年，海外投资者持有的美国公债减少，另外，欧洲市场本月也在 进行重新定价，”法国农业信贷银行的美国公债交易主管Dan Mulholland 说。 交易商还预计，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月升息，因 美国就业增长仍然稳健，且通胀稳步攀升。 “随着欧洲逐步退出宽松举措，可能从明年某个时点开始逐步缩减购 债规模，且美国升息临近，我们看到全球固定收益市场收益率攀升，”Mu lholland说。 月底的投资组合调整，以及下周美国大选的不确定性，周一扶助提振 对公债的需求，不过本月表现不佳。 指标10年期公债价格 尾盘上扬4/32，收益率报1.83%，低 于上周五尾盘的1.85%。 本月，10年期公债收益率攀升14%，为2015年2月以来最大月度百分比 涨幅。 两年期公债收益率 本月上涨11%，为8月以来最差月度价格 表现。 投资者本周关注将于周二结束的为期两天的日本央行会议，将在周三 结束的为期两天的美联储会议和周四举行的英国央行会议。 周五将出炉的美国10月就业报告也是市场的焦点，投资者将从中寻找 美联储是否会在12月升息的进一步线索。 一项路透调查显示，受访的100位经济学家的预估中值为，10月非农 就业岗位增加17.5万。 根据CME Group的FedWatch工具，交易商现预计，美联储12月升息的 机率为78%，本周升息的机率仅为6%。 -----------------------1902 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-26/32 (+) 0.853 五年期公债 99-22/32 (+02/32) 1.313 10年期公债 97-01/32 (+04/32) 1.833 30年期公债 93-01/32 (+19/32) 2.587(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)