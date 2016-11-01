更正-美国债市：公债价格上涨，因股市下跌推动公债避险买盘

(更正：译文第四段有误，改为“因一些大选民调显示特朗普的支持率上升”，非“因随着特朗普在一些大选民调中领先”。)

* 股市下跌提振公债避险买盘

* 投资者等待美联储会议提供升息线索

* 中国PMI数据提振全球增长动能

路透纽约11月1日 - 美国公债价格周二上涨。围绕下周美国总统大选的不确定性打击投资者人气，股市跌至7月以来最低水平，增加了对避险公债的需求。

标普500指数跌穿2,100点，至7月7日以来最低点，当时市场受到英国前月投票脱离欧盟的搅动。

“因标普跌穿2,100点，这引起了人们的注意，” DRW Trading市场策略师Lou Brien称。

公债市场本周出现避险买盘，因一些大选民调显示特朗普的支持率上升，预计美国大选将难分胜负。

指标10年期公债 价格收高4/32，收益率报1.83%。

稍早公债价格下跌，因在中国发布强劲数据后，投资者上调了全球通胀预估，且日本和澳洲央行周二的政策会议决定与市场预期一致。

“部分因为中国好于预期的制造业数据，本周两个国家央行的会议已经结束，没有出乎市场预料，”宏利资产管理高级固定收益交易员Mike Lorizio称。

10月，中国制造业以逾两年最快速度扩张，受建筑业活动大幅增加推动。

周二稍早，10年期公债收益率最高升至1.879%，为5月31日以来最高。

股市和油价稳步下跌，风险胃纳下降限制了公债市场早盘的跌势。

美国数据也显示，美国10月工厂活动连续第二个月增长，但新订单指数从9月的55.1跌至52.1，表明未来制造业活动增长将趋缓。

“市场对数据有点失望...然后是油市遭抛售，风险资产的表现帮助给整个公债市场提供了一些支撑，”Lorizio称。

投资者在等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三结束为期两日的政策会议，以寻找可能在12月政策会议上升息的任何新线索。

根据CME Group的FedWatch工具，交易员预计12月升息的可能性为74%，本周升息的可能性只有7%。

-----------------------1903 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+01/32) 0.829

五年期公债 99-26/32 (+04/32) 1.287

10年期公债 97-05/32 (+04/32) 1.820

30年期公债 93-13/32 (+13/32) 2.568(完)

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