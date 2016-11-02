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亚洲 | 2016年 11月 3日 星期四 05:17 BJT

美国债市：公债受避险买盘提振上扬，美国大选前投资者心里没底

* 美国大选结果的不确定性提振公债需求
    * 美联储政策声明没有大的意外
    * 财政部保持季度发债规模不变

    路透纽约11月2日 - 美国公债收益率周三触及一周最低，因美国下周
大选的不确定性提振公债避险吸引力，且美国联邦储备理事会(FED/美联
储)并未承诺即将升息。

    民调显示，共和党总统候选人特朗普与民主党候选人希拉里的支持率
差距不断收窄。鉴于特朗普在外交，贸易关系和移民等主要问题上的立场
带来的不确定性，这加剧了投资者的不安情绪。

    “市场焦点几乎完全集中在政治风险上，投资者普遍寻求避险，”道
明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示，“如果你的头寸组
合严重偏向风险资产，你可能会削减部分风险头寸，采取更偏防守的策略
。”
    
    指标10年期公债价格 尾盘上扬7/32，收益率报1.80%，低
于周二尾盘的1.82%。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示，可能
在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。这是美联储在美国总统大选前
的最后一次货币政策决定。 
    
    市场对12月升息的预期已经十分高涨，这使美联储无需明确暗示将在
下月行动，而是等待12月会议前出炉的更多数据，其中包括两个月度就业
报告。
    
    “你仍预计会在12月升息。只不过他们没有预先承诺罢了，”LPL Fi
nancial的投资策略师John Canally表示。
    
    美联储声明发表后，10年期公债收益率应声回落至10月26日以来最低
1.77%，后反弹至1.80%。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，交易商现预计美联储在12月升息的
机率为72%。
    
    一项路透调查显示，106位受访经济学家的预估中值为，10月非农就
业岗位增加17.5万个。
    
    ADP周三公布的数据显示，10月美国民间就业岗位增加14.7万个，低
于经济学家预期。
    
    美国财政部周三表示，将保持季度公债标售规模不变，还将进行一次
小规模回购试操作。
    
    财政部下周计划发行620亿美元公债，筹集约350亿美元新资金。自20
14年以来，财政部对自身的回购能力进行了多次测试，表示将在稍后公布
回购试操作的细节。
    
       -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-28/32        (+)     0.821
    五年期公债      99-30/32   (+04/32)     1.261
    10年期公债     97-11/32   (+07/32)     1.797
    30年期公债     93-17/32   (+06/32)     2.563(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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