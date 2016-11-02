美国债市：公债受避险买盘提振上扬，美国大选前投资者心里没底

* 美国大选结果的不确定性提振公债需求 * 美联储政策声明没有大的意外 * 财政部保持季度发债规模不变 路透纽约11月2日 - 美国公债收益率周三触及一周最低，因美国下周 大选的不确定性提振公债避险吸引力，且美国联邦储备理事会(FED/美联 储)并未承诺即将升息。 民调显示，共和党总统候选人特朗普与民主党候选人希拉里的支持率 差距不断收窄。鉴于特朗普在外交，贸易关系和移民等主要问题上的立场 带来的不确定性，这加剧了投资者的不安情绪。 “市场焦点几乎完全集中在政治风险上，投资者普遍寻求避险，”道 明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg表示，“如果你的头寸组 合严重偏向风险资产，你可能会削减部分风险头寸，采取更偏防守的策略 。” 指标10年期公债价格 尾盘上扬7/32，收益率报1.80%，低 于周二尾盘的1.82%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示，可能 在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。这是美联储在美国总统大选前 的最后一次货币政策决定。 市场对12月升息的预期已经十分高涨，这使美联储无需明确暗示将在 下月行动，而是等待12月会议前出炉的更多数据，其中包括两个月度就业 报告。 “你仍预计会在12月升息。只不过他们没有预先承诺罢了，”LPL Fi nancial的投资策略师John Canally表示。 美联储声明发表后，10年期公债收益率应声回落至10月26日以来最低 1.77%，后反弹至1.80%。 根据CME Group的FedWatch工具，交易商现预计美联储在12月升息的 机率为72%。 一项路透调查显示，106位受访经济学家的预估中值为，10月非农就 业岗位增加17.5万个。 ADP周三公布的数据显示，10月美国民间就业岗位增加14.7万个，低 于经济学家预期。 美国财政部周三表示，将保持季度公债标售规模不变，还将进行一次 小规模回购试操作。 财政部下周计划发行620亿美元公债，筹集约350亿美元新资金。自20 14年以来，财政部对自身的回购能力进行了多次测试，表示将在稍后公布 回购试操作的细节。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-28/32 (+) 0.821 五年期公债 99-30/32 (+04/32) 1.261 10年期公债 97-11/32 (+07/32) 1.797 30年期公债 93-17/32 (+06/32) 2.563(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)