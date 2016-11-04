美国债市：公债价格上扬，因油价回落引发通胀忧虑

* 10月美国就业岗位增幅接近经济学家的预期 * 油价走低引发通胀忧虑 * 美国大选结果的不确定性导致避险买盘增加 路透纽约11月4日 - 美国公债价格周五上扬，因油价下跌引发对低通 胀的担忧，另外，美国下周大选结果的不确定性提升了低风险资产的吸引 力。 油价周五走低，可能录得1月以来最大周度跌幅，因有迹象显示，沙 特和伊朗间关系再度紧张，可能导致计划中的减产协议胎死腹中。 市场认为，低油价会拖低通胀，即便美国就业状况改善，这也会导致 美国联邦储备理事会(FED/美联储)加息的前景复杂化。 “油价跌跌不休，导致加息的机率降低，”FTN Financial的利率策 略师Jim Vogel表示。 本周股市走低也扶助提振公债的避险买盘。近期民调显示，民主党总 统候选人希拉里与共和党候选人特朗普的支持率不相上下。 如果下周大选结果引发金融市场动荡，可能影响美联储的升息决定。 周五公债价格上扬，逆转了强劲的美国就业数据公布后的跌势。 指标10年期公债价格 尾盘上扬7/32，收益率报1.79%，就 业数据公布后，一度升至1.83%。 美国劳工部周五公布，10月美国非农就业岗位增加16.1万。8月和9月 数据被上修，新增就业岗位较之前公布的数据共计增加4.4万个。 “这在一定程度上增加了美联储12月升息的可能性，BMO Capital Ma rkets驻纽约的利率策略师Aaron Kohli说，不过，“数据与分析师的预期 很接近，因此，市场反应并不是太强烈。” 美联储周三保持利率不变，但暗示可能在12月升息，因经济成长累积 动能，且通胀攀升。 由于12月升息的预期已经很高，联储无需明确暗示不久将会行动。 根据CME Group的FedWatch工具，交易商目前预计美联储12月升息的 机率为72%，周五稍早为76%。 -----------------------1855 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-29/32 (+01/32) 0.798 五年期公债 100-01/32 (+03/32) 1.245 10年期公债 97-14/32 (+07/32) 1.787 30年期公债 93-09/32 (+17/32) 2.574(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)