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亚洲 | 2016年 11月 5日 星期六 05:42 BJT

美国债市：公债价格上扬，因油价回落引发通胀忧虑

* 10月美国就业岗位增幅接近经济学家的预期
    * 油价走低引发通胀忧虑
    * 美国大选结果的不确定性导致避险买盘增加

    路透纽约11月4日 - 美国公债价格周五上扬，因油价下跌引发对低通
胀的担忧，另外，美国下周大选结果的不确定性提升了低风险资产的吸引
力。
    
    油价周五走低，可能录得1月以来最大周度跌幅，因有迹象显示，沙
特和伊朗间关系再度紧张，可能导致计划中的减产协议胎死腹中。

    市场认为，低油价会拖低通胀，即便美国就业状况改善，这也会导致
美国联邦储备理事会(FED/美联储)加息的前景复杂化。

    “油价跌跌不休，导致加息的机率降低，”FTN Financial的利率策
略师Jim Vogel表示。

    本周股市走低也扶助提振公债的避险买盘。近期民调显示，民主党总
统候选人希拉里与共和党候选人特朗普的支持率不相上下。
    
    如果下周大选结果引发金融市场动荡，可能影响美联储的升息决定。
    
    周五公债价格上扬，逆转了强劲的美国就业数据公布后的跌势。
    
    指标10年期公债价格 尾盘上扬7/32，收益率报1.79%，就
业数据公布后，一度升至1.83%。 
    
    美国劳工部周五公布，10月美国非农就业岗位增加16.1万。8月和9月
数据被上修，新增就业岗位较之前公布的数据共计增加4.4万个。

    “这在一定程度上增加了美联储12月升息的可能性，BMO Capital Ma
rkets驻纽约的利率策略师Aaron Kohli说，不过，“数据与分析师的预期
很接近，因此，市场反应并不是太强烈。”
    
    美联储周三保持利率不变，但暗示可能在12月升息，因经济成长累积
动能，且通胀攀升。
    
    由于12月升息的预期已经很高，联储无需明确暗示不久将会行动。

    根据CME Group的FedWatch工具，交易商目前预计美联储12月升息的
机率为72%，周五稍早为76%。
    
       -----------------------1855 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-29/32   (+01/32)     0.798
    五年期公债      100-01/32  (+03/32)     1.245
    10年期公债     97-14/32   (+07/32)     1.787
    30年期公债     93-09/32   (+17/32)     2.574(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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