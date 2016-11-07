美国债市：美债收益率上涨，此前FBI不就邮件事件对希拉里提出指控

* 希拉里被看做是现状候选人，当选意味着市场将维持现状

* 美国国库券标售获得来自国外央行的稳固需求

路透纽约11月7日 - 美国公债收益率周一上升，因风险胃纳改善，此前美国联邦调查局(FBI)表示仍然相信没有理由指控希拉里。该结论消除了笼罩在希拉里竞选之路上的一片乌云。

美国较长期公债收益率在过去一周走低，因此前FBI称，正在调查希拉里的另外一大批邮件，这使得民调中希拉里支持率较对手特朗普的领先幅度一度缩小。

FBI周日晚些时候称，仍然相信没有理由因为将私人邮件服务器用于公务工作而指控希拉里，这在大选前激发了美债的一波抛售。美国总统大选将于周二进行。

“风险胃纳有大幅提升，此前FBI基本上放弃了就邮件门事件指控希拉里的可能性，”Action Economics全球固定受益董事总经理Kim Rupert称。

希拉里与更高的风险胃纳相关联，因她被看成是“已知量”，道明证券的利率策略师Gennadiy Goldberg称。

其它方面，特朗普更像是一个持外卡的选手，他的政策可能会大幅偏离现任政府政策。分析师称，如果特朗普当选，可能会给市场注入不确定性，驱动公债反弹。

尾盘，指标10年期公债 价格下跌11/32，收益率报1.824%，高于上周五的1.783%。

30年期公债价格 价格下跌17/32，收益率报2.598%，高于上周五的2.57%。

对利率最为敏感的两年期公债 收益率报0.817%，高于上周五的0.793%。

美国大选之外，公债供应也是本周的一个焦点。

美国财政部今日标售780亿美元国库券虽乏善可陈，但间接需求表现却很抢眼。根据Action Economics，三个月国库券得标率为0.420%，竞标最后期限时的收益率为0.405%。非直接投标得标占33%，是上周15.2%的一倍。

根据Action Economics，总量360亿美元的六个月国库券标售得标利率为0.535%，与竞标最后期限时的收益率一致。共计1,223亿美元资金进行了投标，投标倍数为3.41，略低于上周的3.48。非直接投标得标占50.9%，高于之前的43.4%。

周二美国财政部将标售240亿美元三年期公债。(完)

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