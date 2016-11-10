美国债市：公债收益率攀升，因通胀前景和30年期公债标售需求疲弱

* 美国较长期公债收益率触及1月以来最高

* 美国30年期公债标售获疲弱需求

路透纽约11月10日 - 美国公债收益率周四攀升，在前一交易日大幅上涨后延续升势，因投资者继续消化利率升高的预期，因即将上台的共和党政府预计将增加支出，进而推高通胀。

通胀走高通常会压低公债价格。较长期公债通常对通胀预期更为敏感。

美国30年期公债收益率升至1月以来最高，指标10年期公债收益率也上涨，升至10个月高位。

美国公债市场周五将因“美国老兵纪念日”休市。

当选总统特朗普表示，将增加基础设施支出，市场参与人士称这将刺激增长，扩大预算赤字，因此对债市不利。

“如果特朗普的政策能像预期一样提振经济，就减少了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位的必要，甚至可能为2017年小幅减少资产负债表提供一些机会，”Sit Fixed Income Advisors高级资产组合经理Bryce Doty称。

公债标售再次遇疲弱需求，这次是30年期公债的标售，进一步打压了公债价格，昨日标售的10年期美债也是需求低迷。

30年期公债标售的得标利率为2.902%，略高于标售截止前的二级市场水准，共吸引了316亿美元资金参与投标，投标倍数为2.11，为2月以来最低。

包括外国央行在内的间接投标得标率占54.5%，为2015年8月以来最少，也低于上次标售的65.4%。

尾盘，美国10年期公债 价格下跌14/32，收益率报2.113%，高于周三尾盘的2.064%。盘中最高升至2.125%，为1月以来最高。

30年期公债收益率 价格下跌一个大点，收益率报2.940%，高于周三的2.881%。稍早，收益率触及1月以来最高的2.942%。

五年期和30年期公债收益率差 最多扩至141个基点，表明通胀前景升温。收益率曲线连续第二日趋陡。

里奇蒙联储总裁拉克尔周四承认，如果实施财政刺激措施，利率将进一步上涨。

根据CME的FedWatch，选举后，联邦基金利率期货走势暗示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息的几率逾75%。

因此，美国两年期公债 收益率升至5月底以来最高的0.927%，该收益率尾盘报0.911%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价