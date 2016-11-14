美国债市：公债市场延续特朗普当选后的跌势，收益率创今年新高

路透纽约11月14日 - 美国公债市场周一延续跌势，上周表现为逾七年最差，因投资人愈发担心在当选总统特朗普的新政下，美国通胀将再度上升。

对通胀预期最为敏感的美国30年期公债 收益率升穿3%，为1月来首见。10年期 /两年期公债 收益率差从上周末的1.21个百分点升至1.26个百分点，为12月来最宽。

在上周特朗普意外赢得美国总统大选后，美债遭抛售。

根据美银美林固定收益指数，上周美债表现为2009年6月来最差。

路透数据显示，美国10年期损盈平衡通胀率，即10年期通膨保值债券(TIPS)同10年期美债收益率差触及1.99个百分点，为2014年9月来最高。

尽管公债收益率日内从数月高位回落，但分析师表示，债券价格下挫和公债收益率上涨的整体走势短期内还未告终。

“我认为走势将继续。我认为债券价值已经触顶回落，”Jefferies and Co.货币市场分析师Tom Simons表示，“特朗普谈到财政支出会极度宽松、增加支出、降低税收，他的贸易和移民政策也显示就业市场还将继续收紧。所有这些都令未来通胀环境越来越高。”

通胀上升损及债券价值，因通胀上升令债券未来付息更不值钱。

美国30年期公债收益率升至3.067%的12月来最高，指标10年期公债收益率升至2.302%，亦为12月来最高。

“在特朗普政策不可能获国会通过或他收敛那些政策变得清晰前，没有什么会改变，”Simons表示，“不过那要等到明年年初，而不是下周。”

10年期和30年期公债遭受的卖压最重，而两年期和三年期公债收益率也升至1月来最高水准，因投资人预计美联储将在12月13-14日会议上加息。(完)

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