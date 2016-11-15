美国债市：30年期公债价格上涨，但短债和10年期公债价格下滑

* 两年期公债收益率触及10个月高位

* 美国零售销售数据支持美联储12月加息

* 长债升势料短暂

* 投资人自8月来一直在缩减美国公债仓位

路透纽约11月15日 - 美国30年期公债价格周二上涨，之前连跌五个交易日。投资人担心在当选总统特朗普的新政下，美国通胀将上升，随抛售公债，今日投资人稍作喘息。

特朗普承诺会增加基建支出以提振经济，此举会刺激通胀。通胀上升则会蚕食债券价格，推高收益率。

但美国短期公债和指标10年期公债价格今日下滑，两年期公债收益率触及10个月高位，受强劲的美国零售销售数据提振。

不过，投资人预计周二30年期公债价格上涨可能只是债市整体跌势的小插曲。

“大选后的共识...是预计政府支出增加，为基建项目注资，这可能令美国发售更多债券，并重燃通胀压力。”BNY Mellon全球市场策略师Samarjit Shankar表示。

“美联储可能因此不得不加快利率正常化的进度。”

特朗普胜选刚刚约一周时间，美国30年期长债 收益率已经在周一升穿了3%，为12月来首见。

周二，30年期长债收益率回吐了涨幅。

BNY的Shankar表示，自8月以来，债市投资人一直在缩减债券仓位，特别是美国公债，上周的活动令减持进一步增加。

不过短债收益率小涨，因今日公布的数据显示，10月美国零售销售增幅大于预期，巩固了对美联储将在下月加息的预期。

今日公布的另一份报告显示，通胀攀升，美国10月进口物价升0.5%，9月为升0.2%。

尾盘，30年期公债 价格升9/32，收益率报2.968%，低于周一尾盘的2.983%，周一该收益率高见3.067%，为12月来首见。

美国10年期公债 跌4/32，收益率报2.238%，高于周一尾盘的2.222%，周一该收益率升至12月来最高的2.3%之上。

两年期公债 收益率报1.004%，周一尾盘报0.988%，盘中稍早两年期公债收益率触及1月来最高的1.029%，受美国加息预期带动。

收益率曲线也趋平，逆转上周趋陡的趋势。收益率曲线趋陡显示通胀上升预期。周一10年期公债较两年期公债收益率差收窄至123个基点。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价