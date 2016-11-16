美国债市：公债收益率曲线趋平，因美国数据显示通胀放缓

* 美国PPI、工业产出持平，表明通胀放缓

* 较长期公债上涨，此前发布的数据疲弱

* 疲弱数据发布后，较短期公债转平

路透纽约11月16日 - 美国公债收益率曲线周三趋平，较短期公债收益率基本未变，较长期公债收益率下跌，因美国生产者物价和工业产出数据表明，通胀上升可能慢于预期。

两年至七年期公债收益率在北美交易时段早盘升至1月初以来最高，但稍晚逆转走势，在数据发布后转平。

10月，美国生产者物价和工业产出均意外持平，因商品成本增长被服务业成本下降所抵消，工业生产受到公用事业产出下降拖累。

指标10年期公债 价格升4/32，收益率报2.224%。

30年期公债 价格升26/32，收益率报2.931%，进一步离开周一触及的2016年高位3.067%。

相反地，两年期公债 价格基本持平，收益率报1.01%，稍早触及1月4日以来最高的1.03%。

分析师称，价格出现逆转，因疲弱的数据表明，美国通胀可能放缓，也许上周的公债抛售过度。通胀蚕食已发行公债的价值。

“最简单的答案就是公债对弱于预期的生产者物价报告和较低的工业产出做出反应，”DRW Trading市场策略师Lou Brien称。

关于30年期公债价格大幅走高，令收益率曲线趋平，Brien称，市场可能对美国大选以来较长期公债遭抛售幅度更大做出了反应。

“如果说有超卖的市场，那就是较长期公债，”Brien称，“所以应该得到一些喘息。”(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价