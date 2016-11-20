重温稿-美国债市：指标10年期公债收益率升至12月来最高，两周升幅为2001年来最大

* 10年期公债收益率升至12月来最高

* 两年期公债收益率升至1月来最高

* 10年期公债收益率两周升幅势将为2001年11月来最大

路透纽约11月18日 - 美国公债收益率周五上涨至今年最高水准，受技术性布仓和特朗普当选美国总统后对通胀和利率将上升的预期带动。

美国指标10年期公债 收益率升至2.355%，为去年12月4日来最高，两周升幅势将创下2001年11月来最大。

因投资人在大选后抛售美债，所有年期的美债收益率均创下逾五年最大两周涨幅。

“公债收益率攀升主要归因于市场对通胀和美国经济成长的展望。”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究部门主管Jennifer Vail表示，“这同当选总统特朗普在过去提到的一些措施有直接关系，包括增加国防支出、降低企业税以及可能放松增加国内油气生产部分关卡。”

这些建议预计会推高通胀，降低所持债券的价值。

周五盘初，美国公债价格走势停滞，但之后下滑，因投资人在周末前基于技术水准而抛售公债。

分析师指出，对债市投资人而言，2.30%为10年期美债收益率的主要阻力位。

“目前的状况是美元持续上涨给其他市场带来压力，特别是那些对商品或新兴市场敏感的市场，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示，“所以美国公债收益率仍更具防御性，因其他债券价格有可能会继续下滑。”

根据Tradeweb数据，美国公债收益率上涨令10年期美债/德债收益率差逼近历史最高水准。