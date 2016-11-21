美国债市：公债价格上涨，因收益率上升吸引了一些新买家进场

* 本周美国财政部发售880亿美元中短期公债 * 美国周一标售260亿美元两年期公债，得标利率为2009年来最高 * 美联储副主席费舍尔：财政支出能降低美联储的负担 路透纽约11月21日 - 美国公债价格周一上涨，因近期抛售造成的收 益率上升吸引了一些新的买家，但今日标售的两年期新债吸引的基金管理 公司需求相对疲弱。 自美国11月8日大选特朗普意外当选以来，公债收益率急升，因投资 人预计特朗普将采取的新政会刺激经济成长和通胀上升，这也可能令美国 联邦储备理事会(FED/美联储)升息的次数多于之前的预期。 “这样的收益率相当有吸引力，所以可能出现一些低吸买盘，”道明 证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。 指标10年期公债 收益率周五一度高见2.36%，但周一回落 至2.34%，在特朗普胜选前，该收益率报约1.80%。 不过许多投资人对买入周一标售的260亿美元两年期新债仍有顾虑， 这是本周880亿美元新债供应的第一批。 包括基金管理公司和央行在内的间接投标得标率仅为35%，通常为40- 50%。今日标售的得标利率在1.085%，为2009年12月来最高。 “投资人仍持有太多的短债，基本面也已恶化，”CIBC美国公债交易 部门主管Tom Tucci称，他指中短期公债易进一步走软，因投资人聚焦进 一步升息的前景。 两年期公债收益率 高见1.09%，为去年12月30日来最高， 特朗普胜选前，该收益率仅为0.81%。 周二和周三美国财政部将分别标售340亿美元五年期公债和280亿美元 七年期公债，另外周二还将发售130亿美元两年期浮息债券。 美联储副主席费舍尔周一表示，财政支出等其他提振迟滞生产率的努 力会有助于降低美联储支撑经济的负担。 根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货市场交易商现预 计美联储下月加息的机率为95%。 -----------------------1957 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-12/32 (-02/32) 1.085 五年期公债 97-14/32 (-02/32) 1.794 10年期公债 97-01/32 2.337 30年期公债 97-11/32 (+04/32) 3.010(完)