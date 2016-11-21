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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 04:48 BJT

美国债市：公债价格上涨，因收益率上升吸引了一些新买家进场

* 本周美国财政部发售880亿美元中短期公债
    * 美国周一标售260亿美元两年期公债，得标利率为2009年来最高
    * 美联储副主席费舍尔：财政支出能降低美联储的负担

    路透纽约11月21日 - 美国公债价格周一上涨，因近期抛售造成的收
益率上升吸引了一些新的买家，但今日标售的两年期新债吸引的基金管理
公司需求相对疲弱。
    
    自美国11月8日大选特朗普意外当选以来，公债收益率急升，因投资
人预计特朗普将采取的新政会刺激经济成长和通胀上升，这也可能令美国
联邦储备理事会(FED/美联储)升息的次数多于之前的预期。
    
    “这样的收益率相当有吸引力，所以可能出现一些低吸买盘，”道明
证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。
    
    指标10年期公债 收益率周五一度高见2.36%，但周一回落
至2.34%，在特朗普胜选前，该收益率报约1.80%。
    
    不过许多投资人对买入周一标售的260亿美元两年期新债仍有顾虑，
这是本周880亿美元新债供应的第一批。
    
    包括基金管理公司和央行在内的间接投标得标率仅为35%，通常为40-
50%。今日标售的得标利率在1.085%，为2009年12月来最高。
    
    “投资人仍持有太多的短债，基本面也已恶化，”CIBC美国公债交易
部门主管Tom Tucci称，他指中短期公债易进一步走软，因投资人聚焦进
一步升息的前景。
    
    两年期公债收益率 高见1.09%，为去年12月30日来最高，
特朗普胜选前，该收益率仅为0.81%。
    
    周二和周三美国财政部将分别标售340亿美元五年期公债和280亿美元
七年期公债，另外周二还将发售130亿美元两年期浮息债券。
    
    美联储副主席费舍尔周一表示，财政支出等其他提振迟滞生产率的努
力会有助于降低美联储支撑经济的负担。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货市场交易商现预
计美联储下月加息的机率为95%。
    
    -----------------------1957 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-12/32   (-02/32)     1.085
    五年期公债      97-14/32   (-02/32)     1.794
    10年期公债     97-01/32                2.337
    30年期公债     97-11/32   (+04/32)     3.010(完) 
　　

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