美国债市：公债收益率从高位下跌，资金涌向七年期公债标售

* 耐久财订单提振经济增长加快预期

* 两年期美债收益率触及2010年以来最高

* 财政部标售七年期公债获强劲需求

* 美联储会议记录显示对短期内升息有信心

路透纽约11月23日 - 美国公债收益率周三从多年高位下跌，此前财政部标售七年期公债获强劲需求，美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布11月会议记录没有带来大的意外。

美国财政部标售280亿美元七年期公债，得标利率为2.215%，比标售前二级市场同期公债收益率低约2个基点。包括基金公司和部分外国央行在内的间接投标得标率达到纪录高位的73%。

美联储会议记录显示，决策者看似对于美国经济强劲到足以允许很快升息感到有信心。

“看似所有情况都处于在下次会议上升息的轨道上，”Seaport Global董事总经理Tom di Galoma称。

周三稍早收益率跳涨，两年期公债收益率触及2010年4月以来最高，投资者对于近期的公债跌势仍可能继续感到焦虑，特朗普在11月8日大选中意外获胜激发了公债抛售。

投资者押注特朗普会实施增加基础设施支出和债务，从而刺激经济增速和通胀走高的政策。

周三的经济数据提振了这一观点。数据显示，美国10月耐久财订单反弹，消费者信心因特朗普胜选而跳升。

较短期和中期公债本周受到额外压力，因政府标售了880亿美元两年期、五年期和七年期公债，投资者担心美联储可能比之前预想得更快地升息。

根据CME Group的FedWatch，利率期货交易商消化的下月进行今年首次升息的可能性为94%。

两年期公债 价格下跌2/32，收益率报1.13%，盘中升至2010年4月6日以来最高的1.15%。

美国指标10年期公债 价格下跌9/32，收益率报2.35%，稍早升至2015年7月15日以来最高的2.42%。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 99-24/32 (-02/32) 1.127

五年期公债 99-21/32 (-07/32) 1.826

10年期公债 96-29/32 (-09/32) 2.352