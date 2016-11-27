重温稿-美国债市：美国公债本月势将录得2009年1月以来的最差月度表现

* 特朗普政策是美债收益率走势的主要驱动因素 * 下周发布的美国就业数据是经济方面的关注焦点 * 两年期公债收益率触及2010年以来最高 路透纽约11月25日 - 美国公债市场本月势将录得近八年来的最差月度表现，投资者揣 摩共和党候选人特朗普当选美国总统带来的美债抛售潮还将持续多久。 投资者押注，特朗普将采取增加支出和债务的政策，以及实施刺激经济增长和提振通胀 的做法，这些将令美债价值受损。 即使收益率走高，投资者仍不愿买入债券，以防疲弱走势持续，因特朗普将实施哪些政 策仍不确定。 “有不少人认为还没结束，收益率可能仍会走高，”道明证券利率策略师Gennadiy Gol dberg称，“一部分人想要买入，但也不想遭受25-30个基点的损失。” 指标10年期公债 价格下跌2/32，收益率报2.36%，特朗普11月8日胜选前该 收益率约为1.80%。 两年期公债 对加息最为敏感，收益率报1.14%。该收益率隔夜升至1.17%，为 2010年4月5日以来最高。 根据美银美林的美债指数 ，美国公债势将录得2009年1月以来最差月度表现， 本月迄今下跌2.77%。 今日交投清淡，投资者不愿增加新仓位，周四美国债市因感恩节假日休市。今日提前至 1900GMT收市。 下一个主要经济关注点是12月2日发布的11月非农就业数据。 下周三之前将出现月底的资金流动，对美债的需求可能会有所增强。 美联储将于12月13-14日召开会议，此次会议受到密切关注，因预计美联储非常可能进 行今年的首次升息。 根据CME Group的FedWatch，利率期货市场交易商预计12月升息的可能性为94%。 -----------------------1903GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-24/32 (+01/32) 1.123 五年期公债 99-19/32 (-01/32) 1.839 10年期公债 96-26/32 (-02/32) 2.361 30年期公债 97-13/32 (+09/32) 3.008(完)