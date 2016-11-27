重温稿-美国债市：美国公债本月势将录得2009年1月以来的最差月度表现

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 特朗普政策是美债收益率走势的主要驱动因素 * 下周发布的美国就业数据是经济方面的关注焦点 * 两年期公债收益率触及2010年以来最高 路透纽约11月25日 - 美国公债市场本月势将录得近八年来的最差月度表现，投资者揣 摩共和党候选人特朗普当选美国总统带来的美债抛售潮还将持续多久。 投资者押注，特朗普将采取增加支出和债务的政策，以及实施刺激经济增长和提振通胀 的做法，这些将令美债价值受损。 即使收益率走高，投资者仍不愿买入债券，以防疲弱走势持续，因特朗普将实施哪些政 策仍不确定。 “有不少人认为还没结束，收益率可能仍会走高，”道明证券利率策略师Gennadiy Gol dberg称，“一部分人想要买入，但也不想遭受25-30个基点的损失。” 指标10年期公债 价格下跌2/32，收益率报2.36%，特朗普11月8日胜选前该 收益率约为1.80%。 两年期公债 对加息最为敏感，收益率报1.14%。该收益率隔夜升至1.17%，为 2010年4月5日以来最高。 根据美银美林的美债指数 ，美国公债势将录得2009年1月以来最差月度表现， 本月迄今下跌2.77%。 今日交投清淡，投资者不愿增加新仓位，周四美国债市因感恩节假日休市。今日提前至 1900GMT收市。 下一个主要经济关注点是12月2日发布的11月非农就业数据。 下周三之前将出现月底的资金流动，对美债的需求可能会有所增强。 美联储将于12月13-14日召开会议，此次会议受到密切关注，因预计美联储非常可能进 行今年的首次升息。 根据CME Group的FedWatch，利率期货市场交易商预计12月升息的可能性为94%。 -----------------------1903GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-24/32 (+01/32) 1.123 五年期公债 99-19/32 (-01/32) 1.839 10年期公债 96-26/32 (-02/32) 2.361 30年期公债 97-13/32 (+09/32) 3.008(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。