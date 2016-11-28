美国债市：美国公债收益率从高位回落，因月底买盘及跌势过度观点

* 月底买盘支撑美国公债价格

* 收益率从数月和数年高位回落

* 交易商认为特朗普当选引发的跌势可能过度

* 静待意大利公投、欧洲央行和OPEC会议结果

路透纽约11月28日 - 美国公债收益率周一从上周触及的高位回落，因月底买盘，且投资人认为特朗普意外当选美国总统后引发的跌势可能过度。

分析师表示，对美国公债的需求支撑价格，拉低收益率。因投资人寻求重新平衡投资组合，快到月底时会有对美债的需求。

分析师还表示，交易商也因美债跌势过度的观点买入，此波跌势带动指标10年期公债收益率在11月23日升至16个月高位2.417%，两年期公债收益率在上周五触及六年半最高的1.17%。

“抛售颇为激烈，”法国兴业银行美国利率策略部门主管Subadra Rajappa表示，“走势有些超前。”

投资人押注特朗普将采取增加支出和负债的政策，会刺激经济成长和通胀，这些都会蚕食美债的价值。

指标10年期公债 尾盘升14/32，收益率报2.3214%，上周五尾盘报2.370%。两年期公债 升1/32，收益率由1.135%跌至1.1109%。

其他年期公债收益率也下滑，30年期公债 收益率尾盘跌3个基点，报2.9851%，七年期公债收益率 跌5个基点，报2.1371%。

“我认为有一点可能是月底买盘影响，本月稍早经历了非常重大的行情，”DRW Trading市场策略师Lou Brien称。他表示，美股下滑也刺激了对避险美债的需求。

美国股市指标标普500指数 尾盘跌0.33%。根据彭博巴克莱指数数据，美国公债在11月势将下滑2.7%，创2009年1月来最差月度表现。

法国兴业银行的Rajappa表示，投资人也在为意大利12月4日修宪公投、12月8日欧洲央行会议作准备。上述事件结果的不确定性可能继续令美国公债市场的跌势暂歇。

交易商也在等待周五美国将发布的11月非农就业报告。路透访查的分析师预计，11月非农就业岗位增加17.5万个。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 99-200/256 1.1109 -0.024

五年期公债 99-192/256 1.8025 -0.044

10年期公债 97-44/256 2.3196 -0.050