美国债市：美债收益率继续急升，因油价飙涨和特朗普新政提振通胀预期

* 10年期美债收益率触及约一年半高位2.492%

* 30年期公债收益率升至16个半月高位3.156%

* 特朗普新政和油价大涨刺激通胀预期

* 美国制造业数据强劲带动收益率上升

路透纽约12月1日 - 美国公债收益率周四急升，指标公债收益率触及约一年半最高，因预计油价上涨和美国当选总统特朗普的政策将令通胀上升。

布兰特原油期货延续了周三的升势，跳涨逾4%，此前一天，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯同意限制产量。油价反弹，以及特朗普将实施增加支出和债务、刺激增长和通胀政策的预期，推升美债收益率。

通胀将蚕食债券价格，特别是10年期和30年期公债最易受到影响。美国11月制造业数据强于预期，10月建筑支出增长，也推高了收益率。

“投资者将通胀上涨的可能性消化进收益率曲线，”Raymond James市场策略师Ellis Phifer称。

指标10年期收益率触及2015年6月11日以来最高的2.492%，30年期公债收益率触及16个半月高位的3.156%，五年期公债收益率触及五年半高位的1.935%，七年期公债收益率触及逾两年高位的2.295%。

美国两年期公债收益率仅触及六日高位的1.167%，三年期公债收益率触及2011年2月中以来最高的1.469%。

美国财长被提名人努钦(Steven Mnuchin)周三表示将引入新的较长期公债，这强化了长期公债收益率将进一步上升的预期，Action Economics固定收益董事总经理Kim Rupert称。

收益率持续急升，此前根据彭博巴克莱指数数据，美国公债11月回报率为负2.7%，这是2009年1月以来的最差表现。而彭博巴克莱美国总体债券指数显示，回报率为负2.4%，为至少10年来的最差月度表现。

交易员等待将于周五发布的美国11月就业报告，路透调查的分析师预计上月新增17.5万个工作岗位。

美国10年期公债 价格尾盘下跌21/32，收益率报2.4445%，较周三尾盘上涨8个基点；美国30年期公债 价格尾盘下跌1-19/32，收益率报3.1027%，较周三尾盘高8个基点；30年期公债价格一度下跌逾两个大点。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 99-180/256 1.151 0.036

五年期公债 99-80/256 1.8949 0.061

10年期公债 96-24/256 2.4445 0.077