美国债市：公债收益率在意大利公投前从高位下跌，美国数据影响短暂

* 收益率从多月和多年高位下跌 * 意大利周日公投提振避险买盘 * 11月美国雇主增加17.8万个就业岗位 路透纽约12月2日 - 美国公债收益率周五从多月和多年高位回落，因 交易员在意大利公投前买入美债，今日美国就业数据对美债走势的影响非 常短暂。上月美债录得近八年来最糟月度表现。 周日，意大利将就修宪进行公投，交易员买入避险的美国公债，减少 了看空押注。周四空头押注将指标10年期美债收益率推至一年半高位2.49 2%，将三年期美债收益率推至逾五年半高位1.469%。 美国劳工部称，上月美国非农就业岗位增加17.8万个，失业率跌至4. 6%，为逾九年低位。 就业岗位增幅基本符合路透调查的分析师的预估。分析师称，整体上 ，数据没有改变美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月稍晚升息和明年升 息两次的预期。 “就业岗位继续强劲增长的事实，将提振美联储信心，”美银美林美 国短期利率策略负责人Mark Cabana称。 数据对美债收益率的影响短暂，指标收益率 跳升至2.439 3%后，在上午交易稍晚回落至2.374%的盘中低位；美国30年期公债收益率 触及3.036%的盘中低位，周四曾触及16个半月高位3.156%。 交易员在11月抛售公债，因押注美国当选总统特朗普的政策和油价上 涨将提振通胀，这拖累美债价格。 “市场焦点从促增长的美国政策...转变为全球事件，”Piper Jaffr ay固定收益策略负责人Justin Hoogendoorn在谈到周五收益率下跌时称， “意大利有成为了人们的关注焦点。” 根据彭博巴克莱指数的数据，美国公债11月回报率为负2.7%，这是20 09年1月以来的最差表现。 本周，美国30年期和10年期公债收益率可能分别上涨约5个和3个基点 ，这是收益率连续第四周上涨。 两至五年期公债收益率可能录得四周来的首个周线下跌，两年期公债 收益率可能下跌约3个基点，跌幅最大，七年期公债收益率可能小涨。 -----------------------2024 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-200/256 1.1116 -0.035 五年期公债 99-154/256 1.834 -0.061 10年期公债 96-128/256 2.3976 -0.043 30年期公债 96-28/256 3.0747 -0.020(完)