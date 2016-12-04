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债券 | 2016年 12月 5日 星期一 07:00 BJT

重温稿-美国债市：公债收益率在意大利公投前从高位下跌，美国数据影响短暂

* 收益率从多月和多年高位下跌
    * 意大利周日公投提振避险买盘
    * 11月美国雇主增加17.8万个就业岗位

    路透纽约12月2日 - 美国公债收益率周五从多月和多年高位回落，因
交易员在意大利公投前买入美债，今日美国就业数据对美债走势的影响非
常短暂。上月美债录得近八年来最糟月度表现。
    
    周日，意大利将就修宪进行公投，交易员买入避险的美国公债，减少
了看空押注。周四空头押注将指标10年期美债收益率推至一年半高位2.49
2%，将三年期美债收益率推至逾五年半高位1.469%。
    
    美国劳工部称，上月美国非农就业岗位增加17.8万个，失业率跌至4.
6%，为逾九年低位。
    
    就业岗位增幅基本符合路透调查的分析师的预估。分析师称，整体上
，数据没有改变美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月稍晚升息和明年升
息两次的预期。
    
    “就业岗位继续强劲增长的事实，将提振美联储信心，”美银美林美
国短期利率策略负责人Mark Cabana称。
    
    数据对美债收益率的影响短暂，指标收益率 跳升至2.439
3%后，在上午交易稍晚回落至2.374%的盘中低位；美国30年期公债收益率
 触及3.036%的盘中低位，周四曾触及16个半月高位3.156%。 
   
    
    交易员在11月抛售公债，因押注美国当选总统特朗普的政策和油价上
涨将提振通胀，这拖累美债价格。
    
    “市场焦点从促增长的美国政策...转变为全球事件，”Piper Jaffr
ay固定收益策略负责人Justin Hoogendoorn在谈到周五收益率下跌时称，
“意大利有成为了人们的关注焦点。”
    
    根据彭博巴克莱指数的数据，美国公债11月回报率为负2.7%，这是20
09年1月以来的最差表现。
    
    本周，美国30年期和10年期公债收益率可能分别上涨约5个和3个基点
，这是收益率连续第四周上涨。
    
    两至五年期公债收益率可能录得四周来的首个周线下跌，两年期公债
收益率可能下跌约3个基点，跌幅最大，七年期公债收益率可能小涨。
    
    -----------------------2024 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-200/256   1.1116    -0.035
    五年期公债      99-154/256   1.834     -0.061
    10年期公债     96-128/256   2.3976    -0.043
    30年期公债   　96-28/256    3.0747    -0.020(完)
    
　　

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