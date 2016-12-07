美国债市：公债收益率下跌，市场等待欧洲央行会议

* 美国30年期公债收益率势将录得8月底以来最大跌幅

* 交易员等待欧洲央行对公债购买计划未来的暗示

* 较短期美债收益率受到支撑，因预计美联储将升息

路透纽约12月7日 - 美国公债收益率周三下跌，30年期收益率势将录得逾三个月来的最大单日跌幅，因海外经济数据令人失望，在欧洲央行召开会议前削弱了对全球经济增长的乐观情绪。

美债收益率下跌，与德债和英债收益率走势一致，此前发布的10月数据显示，德国工业生产增幅弱于预期，而英国工业生产创逾四年来最大跌幅。

国外制造业数据疲弱，而欧洲央行将于周四召开会议，市场普遍预计其将延长万亿欧元公债购买计划至2017年3月后，以支撑欧元区经济。

交易员臆测，欧洲央行官员是否会就何时最终结束该计划发出正式信号，这一做法可能推高全球公债收益率。

“市场对于欧洲央行明天会如何行动没有进一步线索，”Frost Investment Advisors固定收益董事Jeffery Elswick称。

10年期德债收益率 下跌2个基点，至0.351%，10年期英债收益率 下跌6个基点，至1.360%。

指标10年期美债收益率 报2.342%，较周二尾盘下跌5个基点，12月1日曾触及2015年7月以来最高的2.492%。

根据路透数据，美国30年期公债收益率 报3.020%，下跌6个基点，势将录得8月29日以来最大日跌幅，当日下跌7.9个基点。

较长期公债收益率上周触及近一年半最高，因押注共和党候任总统特朗普以及共和党控制的国会将实施大规模减税和增加基建支出计划，并将采取更严格的贸易政策。

“公债收益率回吐了大选后的一些涨幅，市场对财政刺激计划进行了仓位调整，”宏利资产管理固定收益高级交易员Mike Lorizio称。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下周升息的强劲预期，令较短期公债收益率保持在距离2010年4月以来最高水平不远处。

两年期公债收益率 下跌1个基点，至1.104%。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易员预计美联储在下周二和周三的政策会议上升息的机率为95%。

-----------------------2007 GMT-------------------------

价格 收益率% 变动

两年期公债 99-204/256 1.1041 -0.016

五年期公债 99-200/256 1.7961 -0.045

10年期公债 96-248/256 2.3437 -0.050