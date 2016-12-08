美国债市：公债收益率攀升，因欧洲央行减少月度购债规模

* 欧洲央行延长购债期限，减少月度购债规模

* 联邦基金利率期货走势暗示，交易员几乎肯定美联储下周升息

* 美国将标售560亿美元三年期、10年期和30年期公债

路透纽约12月8日 - 美国公债收益率周四上涨，跟随欧债走势，此前欧洲央行一如预期延长了公债购买计划，但减少月度购债规模的决定令交易员措手不及。

欧洲央行称，将从4月起将每月购债800亿欧元减少至600亿欧元，购债期限延长至2017年12月，比一些分析师预计的长三个月。

但欧洲央行总裁德拉吉称，这一意外之举不是逐渐撤走量化宽松政策，决策者想看到欧洲的通胀持续回升的迹象。

“这不是市场预计和希望的，但他保留了各种选项，”Raymond James固定收益资本市场负责人Kevin Giddis称。

德拉吉暗示一旦经济前景转弱，欧洲央行可能进一步延长公债购买计划，以及/或者将重新增加资产购买规模。

交易员曾担心央行会暗示逐渐退出资产购买计划的清晰路径，这推高欧洲和世界其它地方的公债收益率。

“(资产购买计划)不会永久存在的，但他们在说，在通胀回升前会一直这样做，”R.W. Pressprich & Co. 美国政府和机构交易负责人Larry Milstein称。

指标10年期公债 收益率上涨逾4个基点，至2.393%，从2.427%的盘中高位回落。

根据路透数据，10年期公债收益率持于12月1日触及的2015年7月以来最高的2.492%之下。

德国10年期公债收益率 上涨3个基点，至0.379%。

欧洲央行调整公债购买计划之后的不到一周内，美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策会议将召开。会议将于下周二和周三进行。

根据CME Group的FedWatch程序，联邦基金利率期货 走势暗示，交易员预计下周升息25个基点的可能性为98%，2017年6月前至少再升息25个基点的可能性约为50%。

在美联储做出利率决定前，美国财政部将于下周一标售240亿美元三年期公债和200亿美元10年期公债，下周二标售120亿美元30年期三年公债。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 99-202/256 1.1082 0.004

五年期公债 99-162/256 1.8275 0.030

10年期公债 96-128/256 2.398 0.051